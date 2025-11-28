Dolor en el sur de Santa Fe: quiénes eran las 5 personas que murieron en el choque de la ruta 90

Alcorta y Máximo Paz son dos localidades del sur de Santa Fe que este viernes están atravesadas por el dolor, la tristeza y la incredulidad que generó el terrible choque frontal sucedido en la ruta 90. El accidente fatal se cobró la vida de cinco personas. Al ser localidades chicas, los vecinos se conocen y el dolor cala más profundo. Entre los fallecidos, había dos docentes y un mecánico muy conocido en Alcorta y en toda la región por su participación en las carreras de karting.

Este viernes por la madrugada, un grupo de amigas regresaba de ver el show de Axel, que tocó gratis en Melincué. Al mismo tiempo, un hombre de 49 años dejaba atrás Alcorta para dirigirse hacia el mismo destino. Terminaron colisionando de frente y los ocupantes de los dos vehículos perdieron sus vidas de manera trágica.

Fuentes oficiales de la investigación informaron las identidades de las cinco víctimas fatales del choque en la ruta 90. En el Volkswagen Gol que regresaba de Melincué a Máximo Paz, fallecieron cuatro mujeres: Nancy Gloria Albarracin, de 63 años; Claudia Patricia Risso, de 56 años; Nanci Marcela Beliera, de 58 años; y Marisa Grimi, también de 58 años de edad. Las cuatro eran oriundas de Máximo Paz. Eran personas muy conocidas y queridas en el pueblo. Dos de ellas eran docentes.

Por otra parte, en el Ford Focus de color gris viajaba Javier Alberto Pellegrini, de 49 años y domiciliado en Alcorta. Era el mecánico del pueblo y además era muy conocido en la región por su afición al motociclismo y el automovilismo.

Alcorta

Tragedia

Sergio Cirucich, jefe de Bomberos, contó en De 12 a 14 (El Tres) que al llegar al lugar una de las personas que viajaba en el Volkswagen Gol aún tenía signos vitales. "Se la rescató y trasladó al Samco, pero minutos después murió", dijo. Acto seguido, explicó que estando en el lugar de la tragedia, debieron esperar los protocolos de la Policía, las "pericias pertinentes" y recién después "pudimos empezar a recuperar los cuerpos".

Sobre el accionar de las dotaciones de Bomberos, Cirucich detalló que "cortamos los dos vehículos" ya que los cuerpos habían quedado allí atrapados. Si bien, el Jefe de Bomberos desconoce qué ocasionó el choque, no tuvo dudas que se trató de un "accidente frontal, justo entrada la curva".

Por otro lado, Martín Ippoliti, subjefe de Bomberos Voluntarios, hizo hincapié en el dolor que deja una tragedia semejante. "Somos dos localidades chicas, acá nos conocemos todos", dijo. Sobre Javier Pellegrini, la víctima fatal del Ford Focus, mencionó que era "un hombre muy carismático", apasionado por las motos y los kartings.

"Era el mecánico de la zona, todo el mundo lo conocía", apuntó. Sobre dos de las mujeres fallecidas, el Subjefe agregó: "Entre las chicas, dos eran docentes. El dolor es terrible".