Uno Santa Fe | Policiales | Santa Fe

Dolor en el sur de Santa Fe: quiénes eran las 5 personas que murieron en el choque de la ruta 90

Cuatro mujeres y un hombre perdieron la vida tras un choque frontal a la altura de Alcorta

28 de noviembre 2025 · 14:18hs
Los vehículos involucrados el choque ocurrido este viernes cerca de Alcorta

Foto: Policía de Santa Fe.

Los vehículos involucrados el choque ocurrido este viernes cerca de Alcorta
Dolor en el sur de Santa Fe: quiénes eran las 5 personas que murieron en el choque de la ruta 90

Alcorta y Máximo Paz son dos localidades del sur de Santa Fe que este viernes están atravesadas por el dolor, la tristeza y la incredulidad que generó el terrible choque frontal sucedido en la ruta 90. El accidente fatal se cobró la vida de cinco personas. Al ser localidades chicas, los vecinos se conocen y el dolor cala más profundo. Entre los fallecidos, había dos docentes y un mecánico muy conocido en Alcorta y en toda la región por su participación en las carreras de karting.

Este viernes por la madrugada, un grupo de amigas regresaba de ver el show de Axel, que tocó gratis en Melincué. Al mismo tiempo, un hombre de 49 años dejaba atrás Alcorta para dirigirse hacia el mismo destino. Terminaron colisionando de frente y los ocupantes de los dos vehículos perdieron sus vidas de manera trágica.

Fuentes oficiales de la investigación informaron las identidades de las cinco víctimas fatales del choque en la ruta 90. En el Volkswagen Gol que regresaba de Melincué a Máximo Paz, fallecieron cuatro mujeres: Nancy Gloria Albarracin, de 63 años; Claudia Patricia Risso, de 56 años; Nanci Marcela Beliera, de 58 años; y Marisa Grimi, también de 58 años de edad. Las cuatro eran oriundas de Máximo Paz. Eran personas muy conocidas y queridas en el pueblo. Dos de ellas eran docentes.

Por otra parte, en el Ford Focus de color gris viajaba Javier Alberto Pellegrini, de 49 años y domiciliado en Alcorta. Era el mecánico del pueblo y además era muy conocido en la región por su afición al motociclismo y el automovilismo.

Alcorta

Tragedia

Sergio Cirucich, jefe de Bomberos, contó en De 12 a 14 (El Tres) que al llegar al lugar una de las personas que viajaba en el Volkswagen Gol aún tenía signos vitales. "Se la rescató y trasladó al Samco, pero minutos después murió", dijo. Acto seguido, explicó que estando en el lugar de la tragedia, debieron esperar los protocolos de la Policía, las "pericias pertinentes" y recién después "pudimos empezar a recuperar los cuerpos".

Sobre el accionar de las dotaciones de Bomberos, Cirucich detalló que "cortamos los dos vehículos" ya que los cuerpos habían quedado allí atrapados. Si bien, el Jefe de Bomberos desconoce qué ocasionó el choque, no tuvo dudas que se trató de un "accidente frontal, justo entrada la curva".

Por otro lado, Martín Ippoliti, subjefe de Bomberos Voluntarios, hizo hincapié en el dolor que deja una tragedia semejante. "Somos dos localidades chicas, acá nos conocemos todos", dijo. Sobre Javier Pellegrini, la víctima fatal del Ford Focus, mencionó que era "un hombre muy carismático", apasionado por las motos y los kartings.

"Era el mecánico de la zona, todo el mundo lo conocía", apuntó. Sobre dos de las mujeres fallecidas, el Subjefe agregó: "Entre las chicas, dos eran docentes. El dolor es terrible".

Santa Fe choque Sur
Noticias relacionadas
La Princesita Bermúdez, la mejor deportista santafesina del 2025.

La Princesita Bermúdez fue elegida la mejor deportista de Santa Fe

santa fe aprobo una nueva ley para ordenar a las empresas de seguridad privada y reducir falsas alarmas

Santa Fe aprobó una nueva ley para ordenar a las empresas de seguridad privada y reducir falsas alarmas

La USR afrontará el Seven de la República en la ciudad de Paraná.

Santa Fe tiene plantel definido para el Seven de la República

senalizacion en guarderias nauticas: inician las inspecciones para verificar el cumplimiento de la nueva ordenanza

Señalización en guarderías náuticas: inician las inspecciones para verificar el cumplimiento de la nueva ordenanza

Lo último

¿Fin de ciclo en Unión? En Buenos Aires indican que Corvalán está a un paso de Quilmes

¿Fin de ciclo en Unión? En Buenos Aires indican que Corvalán está a un paso de Quilmes

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Dolor en el sur de Santa Fe: quiénes eran las 5 personas que murieron en el choque de la ruta 90

Dolor en el sur de Santa Fe: quiénes eran las 5 personas que murieron en el choque de la ruta 90

Último Momento
¿Fin de ciclo en Unión? En Buenos Aires indican que Corvalán está a un paso de Quilmes

¿Fin de ciclo en Unión? En Buenos Aires indican que Corvalán está a un paso de Quilmes

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Dolor en el sur de Santa Fe: quiénes eran las 5 personas que murieron en el choque de la ruta 90

Dolor en el sur de Santa Fe: quiénes eran las 5 personas que murieron en el choque de la ruta 90

Conmebol confirmó a Claudio Tapia como su representante en el Consejo de FIFA

Conmebol confirmó a Claudio Tapia como su representante en el Consejo de FIFA

Los antivacunas y el hombre imán: las presentaciones en Diputados que generaron repudio

Los antivacunas y el hombre imán: las presentaciones en Diputados que generaron repudio

Ovación
Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

Colapinto no encontró ritmo y partirá último en la Sprint de Qatar

Colapinto no encontró ritmo y partirá último en la Sprint de Qatar

Verón explotó contra la AFA y advirtió: estas cosas pueden terminar en un descenso

Verón explotó contra la AFA y advirtió: "estas cosas pueden terminar en un descenso"

Conmebol confirmó a Claudio Tapia como su representante en el Consejo de FIFA

Conmebol confirmó a Claudio Tapia como su representante en el Consejo de FIFA

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL