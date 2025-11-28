Otro patrullero involucrado en un accidente vial: ya son cuatro en once días en la ciudad de Santa Fe

Una camioneta y un móvil policial chocaron en barrio Alvear. No hubo heridos, pero vecinos aseguran que el patrullero estaba en plena persecución

Esta mañana de viernes, alrededor de las 10.20 , un patrullero que circulaba por calle Alvear de sur a norte chocó contra una camioneta Jeep roja que avanzaba por Pedro Zenteno desde el oeste hacia el este. Las causas del siniestro aún son materia de investigación.

Tras el fuerte impacto, ambos vehículos quedaron detenidos en la intersección. La conductora de la camioneta y el chofer del patrullero fueron asistidos en el lugar por vecinos del barrio Alvear, quienes se acercaron de inmediato ante el estruendo. Afortunadamente, ambos resultaron ilesos .

accidente 2

Sin heridos y con la ayuda de los vecinos

Los policías descendieron del móvil accidentado para asistir a la mujer, quien se encontraba consciente y sin lesiones. Minutos después llegaron otros patrulleros para asegurar la zona y ordenar el tránsito.

Vecinos que presenciaron el hecho señalaron a UNO Santa Fe que el patrullero se encontraba en persecución de un motociclista al momento de producirse la colisión.

Cuarto choque de patrulleros en once días

El incidente se suma a una serie de siniestros recientes protagonizados por móviles policiales en la capital provincial:

-17 de noviembre: un patrullero del GOE atropelló a un chico de 14 años en barrio Santa Rosa de Lima.

-20 de noviembre: un móvil chocó contra dos motociclistas en la esquina de 25 de Mayo y Matheu; ambas mujeres resultaron lesionadas.

-23 de noviembre: durante una persecución en barrio Centenario, dos patrulleros colisionaron entre sí, dejando cuatro policías heridos.

-Hoy: el cuarto caso en apenas 11 días, ahora sin lesionados.

Intervención judicial y seguros

Tras el choque, la novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. Dado que no hubo heridos, se prevé que la resolución del incidente quede en manos de las compañías de seguros de ambos vehículos.