La Copa Libertadores 2025 llega a su fin y se definirá este sábado en Lima, Perú, entre Palmeiras y Flamengo. Pero este viernes, Conmebol definió cuál será la sede de la final de la Libertadores 2026: finalmente, no se jugará en La Bombonera, ya que Montevideo, capital de Uruguay, es la elegida.
Conmebol confirmó la sede de la final de la Copa Libertadores 2026
Si bien se especulaba con la chance de que sea la Bombonera, finalmente Conmebol confirmó que la sede de la final será la ciudad de Montevideo
28 de noviembre 2025 · 22:04hs
La final de la Copa Libertadores 2026 se jugará en Uruguay
La ciudad charrúa posee como estadio más grande el Centenario. Sin embargo, si llegan dos equipos de menor convocatoria, también podría mudarse al Parque Central o al Campeón del Siglo.
La capital uruguaya volverá a albergar el partido por el título del principal campeonato continental después de cuatro ediciones. La anterior fue en 2021, cuando Palmeiras venció por 2-1 al Flamengo en tiempo extra.