Conmebol confirmó la sede de la final de la Copa Libertadores 2026

Si bien se especulaba con la chance de que sea la Bombonera, finalmente Conmebol confirmó que la sede de la final será la ciudad de Montevideo

La Copa Libertadores 2025 llega a su fin y se definirá este sábado en Lima, Perú, entre Palmeiras y Flamengo. Pero este viernes, Conmebol definió cuál será la sede de la final de la Libertadores 2026: finalmente, no se jugará en La Bombonera, ya que Montevideo, capital de Uruguay, es la elegida.