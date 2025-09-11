Conmebol trasladó la final de la Sudamericana 2025 a Asunción

La Confederación resolvió cambiar la sede prevista en Santa Cruz de la Sierra tras un informe técnico que confirmó que no se cumplirían los plazos de obras.

La Conmebol confirmó que la final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará en Asunción, Paraguay , luego de que el estadio Ramón Aguilera Costas, conocido como Tahuichi , en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, quedara descartado por no cumplir con los plazos de obras exigidos.

El informe técnico de la última inspección fue determinante: las remodelaciones y mejoras previstas ya no llegarán a tiempo para albergar el partido definitorio. Ante esa situación, el reglamento de la Confederación indica que la sede debe trasladarse a la ciudad que albergó la edición anterior, lo que terminó inclinando la decisión hacia la capital paraguaya .

Así, Asunción volverá a ser escenario de la final única en la fecha ya estipulada en el calendario. Desde la organización señalaron que ya están en marcha las gestiones con el Gobierno paraguayo y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para asegurar la logística y los preparativos necesarios.

La medida busca, según explicó la Conmebol, mantener los estándares de calidad de este tipo de definiciones: condiciones óptimas para los clubes, los hinchas y también para las marcas asociadas al torneo.

Más allá del cambio, la Confederación remarcó que seguirá invirtiendo en la modernización del estadio Tahuichi con vistas a futuros eventos. Incluso, la Federación Boliviana de Fútbol ya se anotó como candidata para que Santa Cruz de la Sierra reciba la final de la Sudamericana en 2027.

La actividad en los cuartos de final de la Copa Sudamericana continuará con un miércoles cargado, en el que Bolívar de Bolivia hará de local ante Atlético Mineiro de Brasil a las 19, mientras que a las 21:30 Independiente del Valle de Ecuador jugará frente a su gente ante Once Caldas de Colombia.

El último partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se llevará a cabo el jueves a las 21:30, cuando Alianza Lima de Perú reciba a Universidad de Chile.

El cronograma y horarios para la ida de los cuartos de final de la Sudamericana

Martes 16/9:

Lanús – Fluminense a las 21:30

Miércoles 17/9:

Bolívar – Atlético Mineiro a las 19

Independiente del Valle – Once Caldas a las 21:30

Jueves 18/9: