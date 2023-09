Continúa la acción en el Torneo Oficial de damas

En Altos del Valle, Banco espera por La Salle. Las Kresteras van articulando un plantel potente y productivo que lo llevó a situarse por delante en la tabla. El “colegial” siempre armó una línea de juego sólida y necesita sumar puntos para no perder más terreno en pelear el título.

En Sauce Viejo, Santa Fe RC intentará hacerse fuerte en su casa contra Alma Juniors. Dos formaciones que respetan una filosofía de desarrollo del talento joven, bajo una impronta de toma de decisiones en velocidad y mucha lectura individual del juego para resolver. Aún no ganaron en lo que va de la segunda fase y buscarán hacerlo para prenderse en la lucha por el campeonato. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Banco Provincial y CRAI 6; Náutico El Quillá 4; Alma Juniors de Esperanza 1, La Salle Jobson y Santa Fe Rugby Club 0.

Por el Top5, Argentino de San Carlos se las verá ante Colón. Para el “decano” será el primer encuentro de esta segunda fase. A lo largo del año, encontró un funcionamiento cada vez más afirmado y una sintonía grupal que le permitió ser uno de los más regulares de toda la temporada con la mirada en un solo objetivo: el ascenso.

Las Sabaleras vienen de sumar su primer punto en busca de la permanencia ante Colón de San Justo y necesitan de una fluidez ofensiva a fondo. Otra de las series de dientes apretados y muy disputado se dará en San Justo entre Colón y El Quillá Amarillo. El Conquistador tiene claro su forma de juego y domina a sus rivales cuando puede imponerla.

Las Tiburonas llegan con la autoestima reforzada al vencer a Atlético Franck a través de un ataque que fue contundente y pondrán a prueba su practicidad de su bloque defensivo. Las posiciones se encuentran de la siguiente forma: El Quillá Amarillo y Atlético Franck 3; Colón de San Justo y Colón de Santa Fe 1; Argentino de San Carlos 0.

El Cuadrangular de ascenso se disputó entre semana y resultó triunfo de Universitario de Santa Fe sobre Universidad del Litoral por 5 a 0 en cancha de Santa Fe Rugby con goles de Camila Alonso y cuatro de Florencia Tolosa. Las posiciones quedaron de la siguiente forma: Universitario de Santa Fe 6; Universidad del Litoral y Unión de Santa Fe 1.

En Mamis Hockey, por la fecha 18, este sábado 18, en la cancha de arena de la ASH, jugarán Querandí con Atenas (14), Legislatura con Belgrano (15), Fiat Sauce Viejo con Colón (16) y Cec Bordó con Los Molinos (17). En Cabaña Leiva, se medirán Universitario con Pucará (14), Cromo con Banco (15) y Unión con La Salle Jobson (16). En la cancha de agua de la ASH, El Quillá jugará con San Ceferino (15.30) y CEC Blanco con CEC Azul (16.30), y en Rafaela, 9 de Julio se medirá con el CRAR (13).

En Segunda División, por la 3° fecha, en la cancha de agua de la ASH, se cruzarán CEC Celeste con Águilas (17.30), Nacional con Santa Fe Rugby (18.30) y Cuervas con Boca (19.30). En el Torneo Promocional, por la fecha 6 de la segunda ronda, el domingo 17, en la cancha de arena, Santa Fe Rugby jugará con Querandí (Sub 12 y Sub 14), CEC con Alma Juniors (Sub 16), y Banco Provincial con Boca de Nelson (Sub 16).