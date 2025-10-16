Continuó la acción en la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti

Uno Santa Fe | Ovación | fecha

Por la 8° fecha del Clausura de Liga Santafesina, con gol de Alexis Camargo a los 70 del primer tiempo, Sanjustino derrotó a Colón por la mínima diferencia

16 de octubre 2025 · 08:18hs
Por la 8ª fecha del Torneo Clausura

fotos gentileza Rodrigo Müller (El Show de la Liga).

Por la 8ª fecha del Torneo Clausura, Sanjuntino venció a Colón.

En el campo auxiliar Rafael Batres se disputó en la noche de miércoles, en otro de los adelantos de la fecha 8 del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina, Sanjustino se impuso por 1 a 0 a Colón de Santa Fe bajo el buen arbitraje de Maximiliano Moya. En reserva, el triunfo correspondió al Sabalero por 3 a 0 con goles de Thiago Velazquez, Mateo Giorza y Valentino Tschieder.

Sanjustino venció a Colón

La particularidad de las acciones estuvo dado en que a los 15 minutos del primer tiempo se cortó la luz en el campo de juego, y la primera etapa se prolongó hasta los 73 minutos de juego. El gol del conjunto campeón del Apertura llegó a los 70 minutos de juego por intermedio de Alex Camargo. Luego de un córner y varios rebotes en el área chica apareció el Bebu que de cabeza puso el 1 a 0 definitivo.

El elenco Matador presentó una alineación alternativa, con muchos suplentes, ya que el próximo domingo a las 18 horas hará el debut en el Torneo Regional Federal Amateur, en el cual se medirá con Colón de San Justo con el arbitraje de Lucas Muga.

El Matador acumula dos victorias consecutivas, seis sin perder ante Colón, con 4 victorias, y 2 empates. La última derrota del elenco de San Justo fue en el novena fecha del Apertura 2022, en el cual, con gol de Laureano Bonino, Colón superó a Sanjustino por 1 a 0.En el campeonato liguista, Sanjustino deberá medirse con Sportivo Guadalupe en la próxima fecha, mientras que Colón de Santa Fe deberá visitar a La Perla del Oeste en Recreo Sur.

En la presente jornada de jueves, a partir de las 21, en el estadio Eladio Romeo Rosso, el líder de la Zona 2, Sportivo Guadalupe recibirá a Pucará en el predio Nery Pumpido, bajo el arbitraje de Carlos Córdoba. El equipo del Flaco Tobaldo, de gran campaña, se medirá con el descendido Cacique, el clásico de la fecha.

image

El sábado 18 de octubre se completará la programación con los siguientes cotejos: desde las 16 jugarán Ateneo Inmaculada con Juventud Unida, Academia Cabrera con Independiente, Ciclón Racing con Gimnasia y Esgrima, La Salle Jobson con Ciclón Norte, Nacional con Vecinal Gálvez, y Newell´s con Cosmos. A las 16.30, Universidad jugará en Colonia San José con Nobleza de Recreo, y a las 17, en Independiente de Santo Tomé, El Quillá enfrentará a La Perla del Oeste.

Síntesis

Colón 0- Sanjustino 1

Colón: Gian Piaggio, Braulio Genaro, Facundo Martínez, Gastón Galván, Lautaro Gaitán, Lucas Picech, Mateo Elizondo, Thiago Barria, Nehemías Portillo, Facundo Contreras y Alex Aranda. DT: Rodrigo Aranda. Suplentes: Francisco González, Ramiro Soperez, Felipe Dettler, Nazareno Quintana, Brian Peralta, Valentino Pieruccioni, Franco Casals.

Sanjustino: Franco Capello, Mariano Cáceres, Jonatan Babon, Diego Babon, Ramiro Gorosito, Juan Dubouloz, Leandro Rodríguez, Uriel Regis, Alexis Camargo, Agustín Pereira y Matías Roskopf. DT: Marcelo Molina.

Suplentes: Cristian Regineli, Pablo Barbero, Francisco Yppoliti, Pablo Ayala, Sebastián Edes, Tiago Díaz y Mauro Camuzzi.

Gol: Pt: 70´ Alexis Camargo (S)

Cancha: Rafael Batres (Colón)

Árbitro: Maximiliano Moya (LSF).

-Posiciones

-Zona 1: Colón (SJ) 22, Independiente 15, Gimnasia y Esgrima 12, Unión 10, Ciclón Racing 9; Ateneo, Universidad y Academia Cabrera 8; Pucará y Nobleza 7; Juventud Unida de Candioti 0.

-Zona 2: Sportivo Guadalupe 21, Sanjustino 16, La Perla 14; , Colón y La Salle Jobson 11; Ciclón Norte 9, Nacional 8, Náutico El Quillá y Newell´s 7; Cosmos 6 y Vecinal Gálvez 5.

fecha Clausura Liga Santafesina
Continuó la acción en la octava fecha del Clausura Chijí Serenotti

