Tomás Etcheverry cayó ante Tommy Paul y quedó eliminado del Masters 1000 de Miami

El tenista argentino Tomás Etcheverry perdió con el estadounidense Tommy Paul por 6-1 y 6-3. De esta manera, quedó afuera del Masters 1000 de Miami

Tomás Etcheverry quedó eliminado del ATP Masters 1000 de Miami tras perder con claridad ante el estadounidense Tommy Paul por 6-1 y 6-3 en 1 hora y 13 minutos, en los octavos de final.

El argentino, que venía de superar en sets corridos a Rafael Jódar, no logró sostener su nivel frente a uno de los candidatos y cerró su participación con un balance positivo por el recorrido.

Fue el primer cruce entre ambos y desde el inicio quedó marcada la diferencia. Paul quebró en su primer turno de devolución y sostuvo con autoridad todos sus juegos de saque, con escasa concesión de puntos.

Etcheverry acumuló errores y no encontró respuestas. Un segundo quiebre en el sexto game le permitió al local encaminar el set, que cerró 6-1 en 30 minutos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En el segundo parcial hubo paridad breve. El argentino buscó mayor agresividad, pero Paul mantuvo la intensidad, quebró en el tercer juego y controló el desarrollo. Etcheverry dispuso de chances de break con el marcador 3-2, aunque no las concretó.__IP__

Desde allí, el estadounidense administró la ventaja hasta sellar el triunfo con otro quiebre. En un cuadro abierto tras la salida de Carlos Alcaraz y el triunfo de Francisco Cerúndolo ante Daniil Medvedev, Etcheverry no pudo aprovechar la oportunidad. Paul enfrentará en cuartos al francés Arthur Fils.