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Tomás Etcheverry cayó ante Tommy Paul y quedó eliminado del Masters 1000 de Miami

El tenista argentino Tomás Etcheverry perdió con el estadounidense Tommy Paul por 6-1 y 6-3. De esta manera, quedó afuera del Masters 1000 de Miami

24 de marzo 2026 · 20:10hs
Tomás Etcheverry quedó eliminado del Masters 1000 de Miami.

Tomás Etcheverry quedó eliminado del Masters 1000 de Miami.

Tomás Etcheverry quedó eliminado del ATP Masters 1000 de Miami tras perder con claridad ante el estadounidense Tommy Paul por 6-1 y 6-3 en 1 hora y 13 minutos, en los octavos de final.

Etcheverry no pudo meterse en cuartos de final

El argentino, que venía de superar en sets corridos a Rafael Jódar, no logró sostener su nivel frente a uno de los candidatos y cerró su participación con un balance positivo por el recorrido.

Fue el primer cruce entre ambos y desde el inicio quedó marcada la diferencia. Paul quebró en su primer turno de devolución y sostuvo con autoridad todos sus juegos de saque, con escasa concesión de puntos.

Etcheverry acumuló errores y no encontró respuestas. Un segundo quiebre en el sexto game le permitió al local encaminar el set, que cerró 6-1 en 30 minutos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En el segundo parcial hubo paridad breve. El argentino buscó mayor agresividad, pero Paul mantuvo la intensidad, quebró en el tercer juego y controló el desarrollo. Etcheverry dispuso de chances de break con el marcador 3-2, aunque no las concretó.__IP__

Desde allí, el estadounidense administró la ventaja hasta sellar el triunfo con otro quiebre. En un cuadro abierto tras la salida de Carlos Alcaraz y el triunfo de Francisco Cerúndolo ante Daniil Medvedev, Etcheverry no pudo aprovechar la oportunidad. Paul enfrentará en cuartos al francés Arthur Fils.

Tomás Etcheverry Tommy Paul Miami
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