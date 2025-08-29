Uno Santa Fe | Ovación | Copa Argentina

Copa Argentina: Así quedaron los cruces de cuartos de final

La victoria de River por penales ante Unión definió los cruces de los ocho equipos que pelearán por el título en la Copa Argentina.

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2025 · 06:45hs
Copa Argentina: Así quedaron los cruces de cuartos de final

La Copa Argentina entra en instancias decisivas y tras la victoria de este jueves de River por penales ante Unión de Santa Fe en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, quedaron definidos los cruces de cuartos de final del campeonato.

El enfrentamiento estrella de dicha fase será el duelo entre River y Racing, no solo porque involucrará a dos de los equipos con más renombre en el fútbol local y marcará un nuevo clásico por eliminación directa, sino que también por el morbo alrededor de un cruce entre Maximiliano Salas, ex delantero de la Academia y actual jugador del Millonario, y el conjunto de Avellaneda.

Además, Tigre deberá medirse ante Independiente Rivadavia el viernes 5 de septiembre desde las 21:10 en el estadio Marcelo Bielsa, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del torneo, mientras que para los cotejos entre Argentinos Juniors y Lanús (08/09) y Newell's vs. Belgrano (17/09) aguardan por sede y horario.

Cabe destacar que el ganador de la Copa Argentina tendrá un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Así quedaron los cruces de cuartos de final de la Copa Argentina:

  • River vs. Racing: fecha, sede y horario a confirmar.
  • Tigre vs. Independiente Rivadavia: 05/09 21:10 – Estadio Marcelo Bielsa.
  • Argentinos Juniors vs. Lanús: 08/09 – sede y horario a confirmar.
  • Newell´s vs. Belgrano: 17/09 – sede y horario a confirmar.
Copa Argentina River Unión
Noticias relacionadas
copa argentina: todo el color de los hinchas de union en mendoza

Copa Argentina: todo el color de los hinchas de Unión en Mendoza

madelon en copa argentina: triunfos, penales y enfrentamientos historicos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

union quiere dar el golpe en mendoza ante el poderoso river de gallardo por la copa argentina

Unión quiere dar el golpe en Mendoza ante el poderoso River de Gallardo por la Copa Argentina

el probable equipo de river para enfrentar a union en mendoza

El probable equipo de River para enfrentar a Unión en Mendoza

Lo último

A Unión le siempre le faltan cinco para el peso

A Unión le siempre le faltan cinco para el peso

La lista de los 16 barras de Colón que no podrán ingresar a ningún estadio tras los incidentes en el Brigadier López

La lista de los 16 barras de Colón que no podrán ingresar a ningún estadio tras los incidentes en el Brigadier López

Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

Último Momento
A Unión le siempre le faltan cinco para el peso

A Unión le siempre le faltan cinco para el peso

La lista de los 16 barras de Colón que no podrán ingresar a ningún estadio tras los incidentes en el Brigadier López

La lista de los 16 barras de Colón que no podrán ingresar a ningún estadio tras los incidentes en el Brigadier López

Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

A un mes de la partida de la Locomotora Oliveras: Aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca

A un mes de la partida de la Locomotora Oliveras: "Aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca"

Colapinto cumplió y terminó 18º en la práctica libre 1 del GP de Países Bajos

Colapinto cumplió y terminó 18º en la práctica libre 1 del GP de Países Bajos

Ovación
Colapinto cumplió y terminó 18º en la práctica libre 1 del GP de Países Bajos

Colapinto cumplió y terminó 18º en la práctica libre 1 del GP de Países Bajos

Sanjustino, a paso ganador en el Torneo Oficial Prefederal

Sanjustino, a paso ganador en el Torneo Oficial Prefederal

Comienza la segunda etapa en la Copa Santa Fe de rugby

Comienza la segunda etapa en la Copa Santa Fe de rugby

Más locales que nunca: el remo y el canotaje se preparan para los JADAR

Más locales que nunca: el remo y el canotaje se preparan para los JADAR

Fórmula 1: así fue el insólito despiste de Verstappen en el GP de Países Bajos

Fórmula 1: así fue el insólito despiste de Verstappen en el GP de Países Bajos

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná