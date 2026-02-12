Uno Santa Fe | Ovación | Copa Davis

Copa Davis: Argentina enfrentará a Turquía en el repechaje para mantener la categoría

Tras la caída ante Corea del Sur, el equipo argentino de Copa Davis recibirá a Turquía en la serie de repechaje, buscando consolidar su lugar en el Grupo.

Ovación

Por Ovación

12 de febrero 2026 · 12:17hs
Copa Davis: Argentina enfrentará a Turquía en el repechaje para mantener la categoría

El equipo argentino de Copa Davis, capitaneado por Javier Frana, ya conoce a su rival en el repechaje: Turquía. Después de una derrota inesperada frente a Corea del Sur, el conjunto nacional deberá aprovechar la localía y desplegar su mejor tenis sobre polvo de ladrillo para asegurar su permanencia en el Grupo Mundial y mantener intactas las ilusiones.

Rival a vencer: el desafío de Turquía

El sorteo realizado en Londres determinó que Argentina volverá a jugar como local, tras dos años de series fuera del país. El equipo turco llega con Mert Alkaya como principal carta, ubicado en el puesto 375 del ranking ATP, lo que a primera vista parece favorable para los argentinos, pero que exige concentración y estrategia en cada set.

La serie contra Corea del Sur marcó un inicio turbulento: Thiago Tirante (92°) y Marco Trungelliti (134°) cedieron frente a rivales fuera del top 300, obligando al equipo nacional a disputar el repechaje. La clave para Frana será combinar potencia y táctica, alternando pelotas profundas con tiros angulados y subidas inteligentes a la red para neutralizar el juego sólido de Turquía.

La Argentina jugará frente a su público por primera vez desde febrero de 2024, cuando venció a Kazajistán 3-2 en Rosario. El factor cancha propia puede ser determinante: la familiaridad con la superficie, el apoyo de los hinchas y la adaptación al clima local ofrecen una ventaja que deberá explotarse al máximo en ambos singles y en el eventual dobles decisivo.

LEER MÁS: Argentina Open: los argentinos buscan quedarse con los últimos lugares a cuartos de final

Fechas y proyección del repechaje

La serie se disputará entre el 18 y 20 de septiembre, aún con sede a confirmar. La organización de la AAT apunta a un escenario que potencie el espectáculo y el apoyo del público. Argentina tendrá la obligación de imponer su estilo y contundencia para evitar descender al Grupo Mundial I, consolidando su lugar entre las potencias del tenis internacional.

Copa Davis Argentina Turquía Javier Frana Corea del Sur
Noticias relacionadas
se pone en marcha la copa ciudad de santa fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

fluminense viene a la carga por una figura de san lorenzo

Fluminense viene a la carga por una figura de San Lorenzo

union suma una baja sensible antes de la gira por cordoba en la liga nacional

Unión suma una baja sensible antes de la gira por Córdoba en la Liga Nacional

argentinos vs river: el millonario busca reaccion en la paternal tras el golpe en casa

Argentinos vs River: el Millonario busca reacción en La Paternal tras el golpe en casa

Lo último

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Último Momento
Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Fluminense viene a la carga por una figura de San Lorenzo

Fluminense viene a la carga por una figura de San Lorenzo

Ovación
Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Alejandro Bonazzola: Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía

Alejandro Bonazzola: "Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía"

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Riesgo para Colón: Platense habría subdeclarado la venta de Leonel Picco y podría perder 600.000 dólares

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Se pone en marcha la Copa Ciudad de Santa Fe de hockey

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe