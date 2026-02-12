El equipo argentino de Copa Davis, capitaneado por Javier Frana, ya conoce a su rival en el repechaje: Turquía. Después de una derrota inesperada frente a Corea del Sur, el conjunto nacional deberá aprovechar la localía y desplegar su mejor tenis sobre polvo de ladrillo para asegurar su permanencia en el Grupo Mundial y mantener intactas las ilusiones.
Copa Davis: Argentina enfrentará a Turquía en el repechaje para mantener la categoría
Tras la caída ante Corea del Sur, el equipo argentino de Copa Davis recibirá a Turquía en la serie de repechaje, buscando consolidar su lugar en el Grupo.
Por Ovación
Rival a vencer: el desafío de Turquía
El sorteo realizado en Londres determinó que Argentina volverá a jugar como local, tras dos años de series fuera del país. El equipo turco llega con Mert Alkaya como principal carta, ubicado en el puesto 375 del ranking ATP, lo que a primera vista parece favorable para los argentinos, pero que exige concentración y estrategia en cada set.
La serie contra Corea del Sur marcó un inicio turbulento: Thiago Tirante (92°) y Marco Trungelliti (134°) cedieron frente a rivales fuera del top 300, obligando al equipo nacional a disputar el repechaje. La clave para Frana será combinar potencia y táctica, alternando pelotas profundas con tiros angulados y subidas inteligentes a la red para neutralizar el juego sólido de Turquía.
La Argentina jugará frente a su público por primera vez desde febrero de 2024, cuando venció a Kazajistán 3-2 en Rosario. El factor cancha propia puede ser determinante: la familiaridad con la superficie, el apoyo de los hinchas y la adaptación al clima local ofrecen una ventaja que deberá explotarse al máximo en ambos singles y en el eventual dobles decisivo.
Fechas y proyección del repechaje
La serie se disputará entre el 18 y 20 de septiembre, aún con sede a confirmar. La organización de la AAT apunta a un escenario que potencie el espectáculo y el apoyo del público. Argentina tendrá la obligación de imponer su estilo y contundencia para evitar descender al Grupo Mundial I, consolidando su lugar entre las potencias del tenis internacional.