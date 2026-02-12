Copa Davis: Argentina enfrentará a Turquía en el repechaje para mantener la categoría

Tras la caída ante Corea del Sur, el equipo argentino de Copa Davis recibirá a Turquía en la serie de repechaje, buscando consolidar su lugar en el Grupo.

El equipo argentino de Copa Davis , capitaneado por Javier Frana , ya conoce a su rival en el repechaje : Turquía . Después de una derrota inesperada frente a Corea del Sur , el conjunto nacional deberá aprovechar la localía y desplegar su mejor tenis sobre polvo de ladrillo para asegurar su permanencia en el Grupo Mundial y mantener intactas las ilusiones.

El sorteo realizado en Londres determinó que Argentina volverá a jugar como local , tras dos años de series fuera del país. El equipo turco llega con Mert Alkaya como principal carta, ubicado en el puesto 375 del ranking ATP , lo que a primera vista parece favorable para los argentinos, pero que exige concentración y estrategia en cada set.

La serie contra Corea del Sur marcó un inicio turbulento: Thiago Tirante (92°) y Marco Trungelliti (134°) cedieron frente a rivales fuera del top 300, obligando al equipo nacional a disputar el repechaje. La clave para Frana será combinar potencia y táctica, alternando pelotas profundas con tiros angulados y subidas inteligentes a la red para neutralizar el juego sólido de Turquía.

La Argentina jugará frente a su público por primera vez desde febrero de 2024, cuando venció a Kazajistán 3-2 en Rosario. El factor cancha propia puede ser determinante: la familiaridad con la superficie, el apoyo de los hinchas y la adaptación al clima local ofrecen una ventaja que deberá explotarse al máximo en ambos singles y en el eventual dobles decisivo.

LEER MÁS: Argentina Open: los argentinos buscan quedarse con los últimos lugares a cuartos de final

Fechas y proyección del repechaje

La serie se disputará entre el 18 y 20 de septiembre, aún con sede a confirmar. La organización de la AAT apunta a un escenario que potencie el espectáculo y el apoyo del público. Argentina tendrá la obligación de imponer su estilo y contundencia para evitar descender al Grupo Mundial I, consolidando su lugar entre las potencias del tenis internacional.