Argentina Open: los argentinos buscan quedarse con los últimos lugares a cuartos de final

Este jueves, los locales jugarán por los últimos cupos a cuartos de final del Argentina Open. Cerúndolo y Báez lideran la ofensiva del tenis nacional.

En una jornada decisiva del Argentina Open , los tenistas argentinos buscarán los últimos cupos a cuartos de final . Juan Manuel Cerúndolo , Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli serán los referentes locales que deberán superar exigentes compromisos para mantener viva la esperanza de clasificación, mientras el público espera una exhibición de tenis de alto nivel y estrategia fina.

La actividad comenzará a las 13 horas con el cruce entre el italiano Luciano Darderi , segundo preclasificado, y el chileno Marcelo Tomás Barrios Vera . Este partido será clave para establecer ritmo y desgaste físico, factores que suelen determinar el rendimiento de cara a la tarde, cuando los argentinos tomen protagonismo en las canchas principales.

El desafío de los locales: Cerúndolo y Martínez

A partir de las 15:30, Juan Manuel Cerúndolo se enfrentará al español Pedro Martínez en un duelo que combina técnica de fondo y táctica de red. Cerúndolo, conocido por su capacidad para sostener largos intercambios y variar la profundidad de sus golpes, buscará imponer su estrategia frente a un rival que ha mostrado gran solidez en la temporada.

Plato fuerte nocturno: Báez, Carabelli y Navone

El argentino Sebastián Báez, cuarto preclasificado, se medirá con el peruano Ignacio Buse en un partido programado no antes de las 18:30. Báez intentará controlar los puntos con su servicio y anticipación en la red, mientras Buse, que sorprendió al revertir un partido ante Francesco Passaro, buscará mantener el ritmo con golpes agresivos y variación de ángulos.

El último enfrentamiento del día comenzará no antes de las 20 horas, con Mariano Navone enfrentando a Camilo Ugo Carabelli, reciente campeón del Challenger de Rosario. Este duelo será determinante para definir al último clasificado a cuartos de final, combinando resistencia física y precisión estratégica en cada set.