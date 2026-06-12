Gimnasia ganó y está match point en las Finales de La Liga

Gimnasia le volvió a ganar a Quimsa, esta vez como local y por 76-59, para quedar a un triunfo del título en la Liga Nacional.

Gimnasia venció por 76-59 a Quimsa en el Socios Fundadores, en el Juego 3 de las Finales de La Liga Nacional. El goleador del encuentro fue Sebastián Carrasco con 14 puntos, mientras que, en la visita, Sam Freeman también aportó 14 unidades.

El encuentro, disputado en el estadio Socios Fundadores, comenzó igualado en los primeros minutos, pero Quimsa con un triple de Diego Figueredo y un doble de Brandon Robinson, sacó una diferencia de cinco puntos (10-5). Pese a los intentos por parte del conjunto patagónico con Martiniano Dato, la visita se llevó el primer cuarto 18-14.

En el segundo período, Gimnasia logró igualar el juego (21-21) gracias a buenas defensas y un triple de Kenneth Horton. A partir de ahí, el local dio vuelta el resultado (32-28). Con buenas acciones ofensivas de Sebastián Carrasco y Marcos Chacón, el local logró una máxima de nueve puntos, pero tras los libres de Jerome Meyinsse, el Verde se fue al descanso arriba por 39-32.

Gimnasia, sin piedad ante Quimsa

Tras el descanso, Gimnasia siguió dominando las acciones en el comienzo del tercer cuarto, aprovechando la poca efectividad Quimsa para sacar once puntos (43-32), pese a los intentos de la visita con Leonardo Lema y Sam Freeman para descontar en el marcador (49-42). La Magia se llevó el cuarto por 55-44.

En el último período, Gimnasia siguió estirando su ventaja hasta los dieciséis puntos (66-50) con una gran actuación de Carrasco y un triple de Mauro Cosolito. Desde ahí, el conjunto patagónico dominó en defensa y en ataque, sacando en un momento veintidós puntos de diferencia (76-54). De esta manera, el tercer juego también quedó en manos del Mens sana por 76-59.