Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Gimnasia ganó y está match point en las Finales de La Liga

Gimnasia le volvió a ganar a Quimsa, esta vez como local y por 76-59, para quedar a un triunfo del título en la Liga Nacional.

Ovación

Por Ovación

12 de junio 2026 · 10:26hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Gimnasia ganó y está match point en las Finales de La Liga

Gimnasia venció por 76-59 a Quimsa en el Socios Fundadores, en el Juego 3 de las Finales de La Liga Nacional. El goleador del encuentro fue Sebastián Carrasco con 14 puntos, mientras que, en la visita, Sam Freeman también aportó 14 unidades.

El encuentro, disputado en el estadio Socios Fundadores, comenzó igualado en los primeros minutos, pero Quimsa con un triple de Diego Figueredo y un doble de Brandon Robinson, sacó una diferencia de cinco puntos (10-5). Pese a los intentos por parte del conjunto patagónico con Martiniano Dato, la visita se llevó el primer cuarto 18-14.

En el segundo período, Gimnasia logró igualar el juego (21-21) gracias a buenas defensas y un triple de Kenneth Horton. A partir de ahí, el local dio vuelta el resultado (32-28). Con buenas acciones ofensivas de Sebastián Carrasco y Marcos Chacón, el local logró una máxima de nueve puntos, pero tras los libres de Jerome Meyinsse, el Verde se fue al descanso arriba por 39-32.

Gimnasia, sin piedad ante Quimsa

Tras el descanso, Gimnasia siguió dominando las acciones en el comienzo del tercer cuarto, aprovechando la poca efectividad Quimsa para sacar once puntos (43-32), pese a los intentos de la visita con Leonardo Lema y Sam Freeman para descontar en el marcador (49-42). La Magia se llevó el cuarto por 55-44.

En el último período, Gimnasia siguió estirando su ventaja hasta los dieciséis puntos (66-50) con una gran actuación de Carrasco y un triple de Mauro Cosolito. Desde ahí, el conjunto patagónico dominó en defensa y en ataque, sacando en un momento veintidós puntos de diferencia (76-54). De esta manera, el tercer juego también quedó en manos del Mens sana por 76-59.

Gimnasia Quimsa Liga Nacional
Noticias relacionadas
colon ya no esta solo: dos clubes avanzaron con todo por marcelo eggel

Colón ya no está solo: dos clubes avanzaron con todo por Marcelo Eggel

gimnasia volvio a golpear en santiago y quedo a un paso del titulo en la liga nacional

Gimnasia volvió a golpear en Santiago y quedó a un paso del título en la Liga Nacional

gimnasia quiere dar otro golpe y quimsa esta obligado a reaccionar

Gimnasia quiere dar otro golpe y Quimsa está obligado a reaccionar

gimnasia completo el cuadro de las finales de la liga nacional

Gimnasia completó el cuadro de las Finales de La Liga Nacional

Lo último

Avanza la construcción de los puentes peatonales sobre Avenida Aristóbulo del Valle

Avanza la construcción de los puentes peatonales sobre Avenida Aristóbulo del Valle

Del verdugo de Atenas a refuerzo: Franco Balbi cambia de vereda

Del verdugo de Atenas a refuerzo: Franco Balbi cambia de vereda

Gimnasia ganó y está match point en las Finales de La Liga

Gimnasia ganó y está match point en las Finales de La Liga

Último Momento
Avanza la construcción de los puentes peatonales sobre Avenida Aristóbulo del Valle

Avanza la construcción de los puentes peatonales sobre Avenida Aristóbulo del Valle

Del verdugo de Atenas a refuerzo: Franco Balbi cambia de vereda

Del verdugo de Atenas a refuerzo: Franco Balbi cambia de vereda

Gimnasia ganó y está match point en las Finales de La Liga

Gimnasia ganó y está match point en las Finales de La Liga

Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la Sube sin presentar certificado

Las personas con discapacidad podrán viajar gratis con la Sube sin presentar certificado

Medrán no toca nada y Colón repetirá la formación por tercer partido consecutivo

Medrán no toca nada y Colón repetirá la formación por tercer partido consecutivo

Ovación
El Senado provincial reconoció el Pulga Rodríguez por su legado deportivo

El Senado provincial reconoció el Pulga Rodríguez por su legado deportivo

Todo listo para el festival de boxeo en la Recoleta santafesina

Todo listo para el festival de boxeo en la Recoleta santafesina

Capibaras visita a Pampas en el CASI por un pasaje a la final

Capibaras visita a Pampas en el CASI por un pasaje a la final

Corea del Sur lo dio vuelta y le ganó 2-1 a República Checa

Corea del Sur lo dio vuelta y le ganó 2-1 a República Checa

La práctica a puertas abiertas de la Selección Argentina arrojó varias novedades

La práctica a puertas abiertas de la Selección Argentina arrojó varias novedades

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo