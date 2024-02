Coria: "Esta victoria nos sigue fortaleciendo como equipo"

“Tenemos un equipazo y lo que pasó este fin de semana nos sigue fortaleciendo como grupo, no solamente a los jugadores, sino también a los entrenadores y al cuerpo técnico”, continuó el extenista, de 42 años.

"Este es mi club, donde vengo todos los fines de semana, por lo que me generó una presión extra y quería que todo salga espectacular”, concluyó, en referencia a la sede ubicada en el Jockey Club de la ciudad de Rosario.

Por su parte, el bonaerense Sebastián Báez, quien le dio el punto definitivo al equipo argentino tras vencer a Dimitry Popko por 6-4, 3-6 y 7-6, agregó que “fue un momento fantástico, algo para disfrutar, aunque los últimos cuatro puntos fueron muy emocionales”.

“Siempre me encantó representar a Argentina, me genera orgullo y me da una motivación extra, es algo único lo que se vive en Copa Davis”, concluyó.

La escuadra nacional se metió entre las 16 mejores del certamen y volverá a jugar en septiembre, donde buscará alcanzar el Final 8, que tendrá lugar en la ciudad española de Málaga durante noviembre.