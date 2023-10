Coria y Delbonis ganaron y avanzan en el Challenger Santa Fe II

“Venía arrastrando algunas molestias, pero ayer llegué acá al club, en mi provincia, estaba lleno de nenes que me saludaron, que se acercaron y crecieron las ganas de jugar. Igualmente, desde Buenos Aires me vine con el raquetero y la valija sospechando que esto podía pasar. Y no me podría perdonar estar en condiciones y no jugar, menos tratándose de un Challenger en mi provincia”, comentó luego del partido.

Francisco Comesaña, 5° preclasificado, venció al italiano Riccardo Bonadio por 6-4 6-2 y sigue siendo el tenista que más partidos de este circuito ganó en la temporada: ahora su récord en 2023 es 41-17 (con 2 títulos incluidos). Su próximo rival será nada menos que Mariano Navone, a quien aventaja en el historial por 7-2 pero ante quien perdió las últimas dos veces que se enfrentaron, ambas en 2023.

Tenis2.jpg El azuleño Federico Delbonis, campeón de la Copa Davis con Argentina en 2016, le ganó sin problemas a Bicknell. Prensa AAT

Precisamente el campeón vigente, Navone, se metió en octavos luego de remontar un comienzo adverso sobre su compatriota Alex Barrena, al que finalmente superó por 6-7(7), 6-2 y 6-2. El ganador de la primera edición en Santa Fe y del Challenger de Buenos Aires el pasado es, junto al brasileño Thiago Seyboth Wild, quien mayor cantidad de títulos de este circuito cosechó en esta temporada: 4.

“Disfruto mucho, más allá de familia y amigos, venir a jugar y que haya gente, como el caso de este chico que sacó un pasaje para venir a verme desde Buenos Aires. ¡Es una locura! Desde chiquito para mí era impensado que alguien que no sea de mi familia compre un ticket para verme a mí”, explicó Navone luego de su triunfo.

Delbonis mostró su categoría

Por su parte, en la cancha número 2, Federico Delbonis, invitado al cuadro principal por la Asociación Argentina de Tenis, superó al jamaicano Blaise Bicknell por 6-2 y 6-2 y este miércoles buscará el pase a cuartos ante el brasileño Felipe Meligeni Alves (8).

Otro de los preclasificados que ganó en la jornada del martes fue el checo Vit Korpiva (4): fue 6-0, 0-6 y 6-3 ante el paraguayo Daniel Vallejo, finalista de la última edición. El número 3 del torneo, el chileno Tomás Barrios Vera, había vencido ayer a Guido Andreozzi por 7-6(3) y 6-2. En el cierre de la jornada, el segundo sembrado, Juan Manuel Cerúndolo, no pudo sostener una ventaja de 5-2 en el tercer parcial y fue eliminado por el brasileño Thiago Monteiro, quien se impuso por 6-3, 2-6 y 7-6(4).

Tenis3.jpg El santafesino Lautaro Corthey (izquierda) y el venadense Mastri en dobles, doblegaron a sus compatriotas Ambrogi y Del Pino. Prensa AAT

En la presente jornada de miércoles los cruces serán entre Facundo Bagnis con el checo Dalibor Svrcina, el argentino Marco Trungelliti ante el italiano Andrea Pellegrino, el argentino Federico Coria con el eslovaco Jozef Kovalík, el checo Vit Kopriva con el argentino Román Burruchaga. Posteriormente jugarán el español Carlos Taberner ante el brasileño Thiago Monteiro; y Luciano Darderi de Italia con el chileno Tomás Barrios Vera. Se podrá ver nuevamente en acción a Federico Delbonis ante el brasileño Meligeni Alves de Brasil, Francisco Comesaña ante Mariano Navone.

En relación al juego de dobles, Diego Hidalgo de Ecuador y el colombiano Cristian Rodríguez se medirán con el peruano Conner Huertas del Pino y el australiano Adam Taylor, el brasileño Fernando Romboli y el argentino Fernando Trngelliti frente a los colombianos Nicolás Mejía y Andrés Urrea. Por su parte, el italiano Ricardo Bonadío y el español Carlos Tabernet se medirán con el suizo Luca Margaroli y el argentino Santiago Rodríguez Taverna.

En la jornada inicial, el santafesino Lautaro Corthey y el venadense Agustín Mastri vencieron por 7-6 (5) y 6-1 a los argentinos Luciano Ambrogi y Mateo Del Pino. También se registró el triunfo del italiano Franco Agamenone (nacido en Río Cuarto) y el argentino Mariano Kestelboim ante los checos Kopriva y Svrcina por 6-7 (4) y 6-0.