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El Vasco analiza en Boca convocar a Aranda para el partido ante Defensa

La recuperación de Tomás Aranda avanza a un ritmo más acelerado de lo previsto y encendió la ilusión del mundo Boca de cara al tramo decisivo del Clausura

4 de noviembre 2026 · 17:22hs
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El Vasco analiza en Boca convocar a Aranda para el partido ante Defensa

El proceso de recuperación de Tomás Aranda avanza a un ritmo considerablemente más acelerado de lo previsto, lo que encendió la ilusión en el mundo Boca de cara al tramo decisivo del Clausura. Tras haber sido operado hace casi tres meses por una fractura de peroné, el juvenil enganche superó los plazos iniciales, que preveían su regreso recién para la pretemporada de enero de 2027.

Se viene la vuelta de Tomás Aranda en Boca

La evolución clínica del futbolista abre ahora la posibilidad concreta de que vuelva a sumar minutos en la recta final de las competencias oficiales del año. La positiva respuesta física del mediocampista quedó en evidencia este lunes al reintegrarse a las prácticas grupales a la par de sus compañeros, exactamente nueve semanas y media después de haber sufrido la lesión.

Luego de una fase previa en la que realizó trabajos sobre césped, la ausencia total de dolor e inflamación en la zona afectada resultó un factor determinante para reducir los tiempos de rehabilitación kinesiológica.

Ante esta coyuntura, el cuerpo técnico analiza incluirlo en el banco de suplentes este mismo sábado frente a Defensa y Justicia en La Bombonera, por la última jornada del Torneo Clausura y en el marco de la definición de la Tabla Anual.

Las buenas sensaciones en torno al juvenil habían sido confirmadas previamente por el entrenador Rodolfo Arruabarrena tras la victoria por 1-0 en el Superclásico frente a River, ocasión en la que destacó el óptimo estado del jugador y la necesidad de consensuar su retorno progresivo junto al equipo médico.

Si mantiene esta respuesta física, existe la posibilidad de que Aranda pueda reaparecer como titular para el cruce de semifinales de la Copa Argentina el sábado 14 de noviembre y, posteriormente, quedar plenamente a disposición para la final de la Sudamericana el 21 de noviembre en Barranquilla.

La prioridad de la institución es garantizar una vuelta en plenitud física y proteger la proyección de una de sus promesas en una etapa temprana de su carrera.

Boca Aranda Clausura
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