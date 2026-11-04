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Los técnicos que baraja la dirigencia de Racing para el año próximo

La dirigencia de Racing ya piensa cómo se desarrollará la próxima temporada y, entre otras decisiones, ya tiene armada una lista de candidatos a técnico

4 de noviembre 2026 · 16:21hs
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Los técnicos que baraja la dirigencia de Racing para el año próximo

La dirigencia de Racing comienza a pensar en cómo se desarrollará la próxima temporada y, entre otras decisiones, ya tiene armada una lista de candidatos para contratar como director técnico.

Se armó la danza de nombres para DT de Racing

Los apuntados por el cuerpo directivo que encabeza Diego Milito para encarar la próxima temporada son Guillermo Barros Schelotto, Nicolás Diez y Mauricio Pellegrino.

Racing viene de culminar un 2026 para el olvido, en el que no superó la fase de grupos de la Copa Sudamericana ni logró clasificar a los playoffs del Torneo Clausura, con solo 36 puntos en 31 partidos en la tabla anual, por lo que tendrá un 2027 sin copas internacionales.

En la cúpula de Racing ya se piensa en cambiar la página lo más rápido posible, con una dirigencia cada vez más acostumbrada a recibir insultos de los cuatro costados tras cada encuentro que se disputa en el Cilindro de Avellaneda, y ya se planifica la llegada de un nuevo entrenador.

El primer DT elegido por la dirigencia de Milito fue Juan Pablo Vojvoda, quien tuvo un debut auspicioso al derrotar por 4-1 a Defensa y Justicia en la Copa Argentina, aunque sus pésimos resultados en el torneo local empobrecieron su ciclo.

El entrenador cordobés, que venía de pasar más de cinco años exitosos en el fútbol brasileño, tan solo pudo ganar dos de los 10 partidos que dirigió en el Torneo Clausura, ante Gimnasia La Plata en la primera fecha y frente a Sarmiento en la décima.

Su ciclo se sostenía a partir de los buenos resultados en la mencionada copa nacional, en la que la victoria ante el Halcón fue seguida por un triunfo frente a Belgrano, pero una dura caída ante Boca por 3-2 en Rosario, en los cuartos de final, luego de sufrir una remontada en los últimos 20 minutos, terminó de sepultar su paso.

Así, y además de haber tomado algunas decisiones como apartar del plantel profesional al lateral Alfonso Espino, en Racing ya diagramaron una lista de candidatos para dirigir al plantel de Primera.

En un listado similar al de los objetivos que sostenía Milito en el semestre anterior, antes de confirmar la llegada de Vojvoda, dos de los tres nombres tienen contrato hasta fin de año, por lo que podrían prestarse a negociar con mayor facilidad.

Uno de ellos es Guillermo Barros Schelotto, actual entrenador de Vélez, que sumó dos títulos a las vitrinas del Fortín y pelea la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Otro es Mauricio Pellegrino, DT campeón de la Copa Sudamericana 2024 y de la Recopa posterior con Lanús.

Además, la Academia también pretende a Nicolás Diez, entrenador de Argentinos Juniors, que iguala a Boca entre los clubes con más puntos en el año y es uno de los candidatos a quedarse con el Clausura y el campeonato de liga, aunque su contratación sería más dificultosa, ya que aún tiene un año de contrato con el Bicho.

Racing Diego Milito Guillermo Barros Schelotto
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