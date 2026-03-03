Huracán-Belgrano, a puertas cerradas por el derrumbe en Parque Patricios

La Liga Profesional dispuso que el duelo entre Huracán-Belgrano se juegue sin público tras el colapso en un complejo lindero.

El cruce entre Huracán y Belgrano se disputará sin espectadores por decisión organizativa. El derrumbe en un edificio ubicado detrás del estadio obligó a activar un operativo de seguridad y realizar peritajes estructurales , priorizando la integridad de vecinos, planteles y personal afectado al espectáculo.

El encuentro correspondiente al Torneo Apertura estaba programado para las 19.15 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó , pero la cercanía con el complejo habitacional afectado modificó el escenario. Vecinos habían advertido que la vibración generada por el movimiento de las tribunas podía incidir sobre la estructura dañada.

Ante ese planteo, se realizó una evaluación técnica en el estadio y sus inmediaciones para descartar riesgos adicionales. La determinación fue clara: partido sin público y operativo reducido, con accesos restringidos y control perimetral.

El siniestro y la evacuación

El colapso se produjo durante la madrugada en un edificio de tres pisos, donde cedió el techo del estacionamiento en el subsuelo. Como consecuencia, cerca de 200 personas fueron evacuadas de manera preventiva y se interrumpieron los suministros básicos mientras especialistas analizan la estabilidad general.

En el plano deportivo, la ausencia de hinchas modifica el contexto competitivo. Sin el empuje habitual desde las tribunas, el equipo local pierde un factor anímico clave en un estadio de dimensiones compactas, donde la presión ambiental suele influir en el ritmo e intensidad del juego.