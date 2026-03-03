Uno Santa Fe | Ovación | Huracán

Huracán-Belgrano, a puertas cerradas por el derrumbe en Parque Patricios

La Liga Profesional dispuso que el duelo entre Huracán-Belgrano se juegue sin público tras el colapso en un complejo lindero.

Ovación

Por Ovación

3 de marzo 2026 · 19:25hs
Huracán-Belgrano, a puertas cerradas por el derrumbe en Parque Patricios

El cruce entre Huracán y Belgrano se disputará sin espectadores por decisión organizativa. El derrumbe en un edificio ubicado detrás del estadio obligó a activar un operativo de seguridad y realizar peritajes estructurales, priorizando la integridad de vecinos, planteles y personal afectado al espectáculo.

Medida preventiva y peritaje

El encuentro correspondiente al Torneo Apertura estaba programado para las 19.15 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, pero la cercanía con el complejo habitacional afectado modificó el escenario. Vecinos habían advertido que la vibración generada por el movimiento de las tribunas podía incidir sobre la estructura dañada.

Ante ese planteo, se realizó una evaluación técnica en el estadio y sus inmediaciones para descartar riesgos adicionales. La determinación fue clara: partido sin público y operativo reducido, con accesos restringidos y control perimetral.

LEER MÁS: A 100 días del Mundial 2026: clasificados, tensión y marcas históricas

El siniestro y la evacuación

El colapso se produjo durante la madrugada en un edificio de tres pisos, donde cedió el techo del estacionamiento en el subsuelo. Como consecuencia, cerca de 200 personas fueron evacuadas de manera preventiva y se interrumpieron los suministros básicos mientras especialistas analizan la estabilidad general.

En el plano deportivo, la ausencia de hinchas modifica el contexto competitivo. Sin el empuje habitual desde las tribunas, el equipo local pierde un factor anímico clave en un estadio de dimensiones compactas, donde la presión ambiental suele influir en el ritmo e intensidad del juego.

Huracán Belgrano Parque Patricios Liga Profesional
Noticias relacionadas
colapinto y la chance de correr en casa si la f1 reordena el calendario

Colapinto y la chance de correr "en casa" si la F1 reordena el calendario

mastantuono exploto en el bernabeu y real madrid paga caro su roja

Mastantuono explotó en el Bernabéu y Real Madrid paga caro su roja

finalissima en suspenso: sedes en danza tras la crisis en medio oriente

Finalissima en suspenso: sedes en danza tras la crisis en Medio Oriente

a 100 dias del mundial 2026: clasificados, tension y marcas historicas

A 100 días del Mundial 2026: clasificados, tensión y marcas históricas

Lo último

Caso Jeremías Monzón: revisarán la prisión preventiva impuesta a la madre de la menor implicada en el crimen

Caso Jeremías Monzón: revisarán la prisión preventiva impuesta a la madre de la menor implicada en el crimen

Trágico final en Santo Tomé: falleció el sospechoso de robo y se agrava la situación del dueño de casa

Trágico final en Santo Tomé: falleció el sospechoso de robo y se agrava la situación del dueño de casa

La familia de Juan Trigatti presentó una carta abierta a la Corte Suprema: Queremos confiar en la Justicia

La familia de Juan Trigatti presentó una carta abierta a la Corte Suprema: "Queremos confiar en la Justicia"

Último Momento
Caso Jeremías Monzón: revisarán la prisión preventiva impuesta a la madre de la menor implicada en el crimen

Caso Jeremías Monzón: revisarán la prisión preventiva impuesta a la madre de la menor implicada en el crimen

Trágico final en Santo Tomé: falleció el sospechoso de robo y se agrava la situación del dueño de casa

Trágico final en Santo Tomé: falleció el sospechoso de robo y se agrava la situación del dueño de casa

La familia de Juan Trigatti presentó una carta abierta a la Corte Suprema: Queremos confiar en la Justicia

La familia de Juan Trigatti presentó una carta abierta a la Corte Suprema: "Queremos confiar en la Justicia"

La efectividad de Ezequiel Medrán aún no despega pero Colón crece

La efectividad de Ezequiel Medrán aún no despega pero Colón crece

Huracán-Belgrano, a puertas cerradas por el derrumbe en Parque Patricios

Huracán-Belgrano, a puertas cerradas por el derrumbe en Parque Patricios

Ovación
Se mantiene el paro en el fútbol y el fin de semana no habrá actividad

Se mantiene el paro en el fútbol y el fin de semana no habrá actividad

Unión, en su momento de mayor contundencia para pelear bien arriba

Unión, en su momento de mayor contundencia para pelear bien arriba

La dirigencia de Colón decidió cesantear al director médico Norberto Gaitán

La dirigencia de Colón decidió cesantear al director médico Norberto Gaitán

Colón anunció la actualización del valor de la cuota societaria

Colón anunció la actualización del valor de la cuota societaria

A 100 días del Mundial 2026: clasificados, tensión y marcas históricas

A 100 días del Mundial 2026: clasificados, tensión y marcas históricas

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos