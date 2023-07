CRAI ganó y le dio una mano a Santa Fe Rugby Club

La antepenúltima fecha del Top 9 del Torneo Regional del Litoral deparó un triunfo de CRAI en la capital provincial, y una derrota de Santa Fe Rugby en el parque de la Independencia ante el campeón defensor. Cuando decimos que los Gitanos con su triunfo le dieron una mano a Santa Fe Rugby, es porque Old Resian queda libre en la próxima fecha, y por más que gane la última fecha ante Jockey no tiene forma de alcanzar a los de Sauce Viejo.

Manuel Bernstein.jpg Manuel Bernstein le brindó solidez al line out, y se dio el gusto de marcar un try.

CRAI golpeó de entrada con un try del capitán Canuto, y un penal de Giménez, pero la visita no se dio por vencido, y logró pasar al frente a partir de un try convertido y dos penales. No hay dudas que estaba para cualquiera de los dos. Por ahí quedó la sensación que CRAI se hubiese podido ir al descanso con algo más en cuanto al marcador.

En el complemento, no había pasado un minuto de juego, que el inside Ordano logró marcar un try y poner al Gitano arriba en el marcador. Después fue todo de los santafesinos, ya que la visita sintió el golpe, no tuvo reacción y CRAI lo superó en todos los aspectos del juego. Un buen trabajo en defensa, mucha solidez en el line out, tres ensayos más, uno de Manuel Bernstein, que fue el premio al esfuerzo y a una muy buena actuación.

CRAI.jpg Los Gitanos marcaron cinco ensayos frente al buen equipo de Old Resian.

En relación a lo sucedido en la Bombonerita del parque de la Independencia, Santa Fe Rugby perdió por 38 a 26 bajo el referato del santafesino Emilio Traverso. El primer tiempo fue favorable al elenco local por 21 a 12. Los puntos para los conducidos por Pablo Pfirter fueron conseguidos por dos tries de Agustín Foradini, un try del maul, y uno de Valentín Fernández, más una conversión de Bautista Bejarano y dos Juan Cruz Strada. El haber sumado un punto bonus le permitió asegurar la clasificación a las semifinales del interuniones litoraleño.

El clásico del barrio Las Delicias de Rosario quedó para Duendes, que de visitante le ganó a Universitario por 43 a 10, y en la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing Club cayó frente al Jockey Club de Rosario, bajo el referato del santafesino Fabián Prats, por 32 a 24. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Gimnasia y Esgrima 62, Santa Fe Rugby 48, Old Resian 42, Estudiantes 39, Duendes 38, Jockey de Rosario 35, CRAI 26, Universitario de Rosario 24 y Paraná Rowing 15.

CRAI.jpg El equipo santafesino recién volverá a jugar el 15 de julio ante Jockey de Rosario en Fisherton.

La fecha 17 recién se jugará el sábado 15 de julio con los siguientes cruces: Estudiantes con Gimnasia, Duendes con Rowing, Jockey (R) con CRAI y Santa Fe Rugby con Universitario de Rosario, quedando libre Old Resian. La fecha 18, y última de la segunda rueda, el 22 de julio se medirán: Rowing con Santa Fe Rugby, Universitario con Estudiantes, CRAI con Duendes y Old Resian con Jockey, quedando libre Ger.

Más detalles del Regional del Litoral

En Segunda División, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson se impuso a Provincial 48 a 7, y en barrio Las Delicias, Alma Juniors de Esperanza derrotó como visitante a Universitario por 52 a 16. En Sauce Montrull, Logaritmo derrotó ajustadamente a Tilcara 30 a 29, y Jockey de Venado Tuerto a Caranchos 41 a 20. En la oportunidad quedó libre CRAR de Rafaela.

Las posiciones quedaron así: Jockey (VT) 62, CRAR 56, Caranchos 49, Alma Juniors 45, Tilcara 40, La Salle Jobson 36, Logaritmo 22, Provncial 11 y Universitario 4. En la próxima fecha (15/7) jugarán: Alma Juniors con Tilcara, Logaritmo con La Salle Jobson, Caranchos con Universitario y CRAR con Jockey (VT), quedando libre Provincial de Rosario.

Por la 13ª fecha de Tercera División, en extenso viaje al norte de la provincia de Buenos Aires, Querandí RC venció a Gimnasia y Esgrima de Pergamino por 39 a 27, señalando que quedó libre Cha Roga. Un gran triunfo cosechó Brown de San Vicente de visitante ante Regatas & Belgrano de San Nicolás por 43 a 20, mientras que CUCU cayó ante Los Pampas 50 a 13.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Los Pampas de Rufino 52, Brown de San Vicente 39, Gimnasia de Pergamino, 26, Cha Roga 22, Regasta & Belgrano de San Nicolás 19, Querandí RC 16 y CUCU 11. La próxima fecha (15/7) será la última y tendrá estos cotejos: Brown de San Vicente con CUCU, Querandí con Regatas & Belgrano de San Nicolás, Cha Roga con Gimnasia de Pergamino, quedando libre Los Pampas.

Síntesis:

CRAI 47- Old Resian 20

CRAI: José Canuto, Facundo Garibay y Joaquín Lerche; José Dogliani y Santiago Carreras; Manuel Bernstein, Tomás Schinner y Justo Ordano; Martín Barceló y Alejandro Molinas; Iñaki Carreras, Agustín Giménez, Lucas Ordano, Juan Cruz Felitas y Franco Radin. Entrenador: Alejandro Capobianco. Luego ingresaron: Lautaro Montini, Matías Peón, Mateo Fauda, Pablo Ferreyra, Mariano Torres Jozami, Emanuel Piermarini, Francisco Forgioni.

Old Resian: Mateo Núñez, Faustino Grynblat y Nahuel Araujo; Santiago Torroba y Facundo Gómez Paris; Gianfranco Speciale (c), Mateo Senor y Ramiro Cárcamo; Guido Candini y Alejo Córdoba; Bautista Verna, Ayrton Acevedo, Manuel Scarampi, Nahuel Romero y Luca Candini. Entrenador: Gastón Conde. Luego ingresaron: Ignacio Irastorza, Felipe Bempo, Lucas Quaranta, Ramiro Yannetti, Emiliano Coria, Luciano Cuminetti y Adrián Bachella.

Primer tiempo: 5´try José Canuto, 19´ penal Giménez, 24´ try Santiago Torroba convertido por Luca Candini, 33´ penal Giménez, 37´ penal Luca Candini, 40´ penal Luca Candini.

Parcial: CRAI 11- Old Resian 13

Segundo tiempo: 1´ try Lucas Ordano convertido por Giménez, 12´ try Justo Ordano, 15´ try Emiliano Coria convertido por Luca Candini, 23´ penal Giménez, 29´ try y conversión de Giménez, 31´ try Juan Cruz Fleitas convertido por Giménez, 39´ try Manuel Berstein convertido por Giménez.

Tarjeta amarilla: Santiago Carreras Iturraspe (CRAI).

Referee: Facundo Gorla

Cancha: CRAI

Reserva: CRAI 22- Old Resian 22