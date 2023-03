CRAI perdió en la autopista, y Santa Fe RC ganó en Fisherton

En la primera parte del cotejo, CRAI jugó bien, con eficiencia en defensa, alternando buenas y malas en las formaciones fijas, pero con mucha convicción al punto de irse al descanso ganando merecidamente por 17 a 6. El golpe de la semana anterior frente a Estudiantes en el Plumazo pareció haber sido cosa del pasado, porque la actitud del equipo conducido por Elmer Capobianco fue muy buena.

CRAI.jpg La defensa de CRAI en el primer tiempo fue eficiente, y por eso se fue al descanso ganando por 17 a 6.

En el complemento se vino la noche. Apenas algunos minutos de juego y uno de los terceras línea cometió una inconducta en las narices del árbitro rosarino a quien no le quedó otra alternativa que mostrarle la tarjeta roja y dejar al equipo local con un jugador menos. Al principio se la aguantó bastante bien CRAI, pero con el correr de los minutos comenzó a sentir el cansancio, se desdibujó, y Gimnasia se aprovechó para facturar varios tries y quedarse con el triunfo.

En Fisherton, Santa Fe Rugby consiguió un triunfo más que importante ante Jockey Club de Rosario por 29 a 20 en un cotejo arbitrado por el santafesino Emilio Traverso. Los tricolores cosecharon el segundo triunfo consecutivo en la competición, ya que en la primera fecha derrotó a CRAI en la autopista, y tiene pendiente el cotejo de la segunda jornada frente a GER de Rosario.

Al cabo del primer tiempo, los de Sauce Viejo se fueron ganando por 19 a 6, a partir de un try de Agustín Foradini, más cuatro penales y una conversión de Lucas Fertonani. En el complemento, hubo un try del octavo Matías Gaggiamo, más un penal y una conversión del apertura Lucas Fertonani.

CRAI.jpg Otro que defendió con uñas y dientes fue el capitán José Canuto, pero en el segundo tiempo el equipo se desdibujó por una expulsión.

En Grandfield, Old Resian se impuso a Estudiantes de Paraná por 32 a 22 con el control de Mauro Rivera, y en la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing derrotó a Universitario de Rosario por un ajustado 23 a 22 con el arbitraje del santafesino Facundo Gorla. En la oportunidad quedó libre Duendes de Rosario.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Estudiantes de Paraná y Old Resian 10; Santa Fe Rugby y Gimnasia y Esgrima de Rosario 9, Duendes 6, Paraná Rowing 4, Universitario de Rosario 2, Jockey Club de Rosario y CRAI 0. La próxima fecha jugarán Estudiantes de Paraná con Jockey Club de Rosario, Universitario de Rosario con CRAI, Gimnasia y Esgrima con Old Resian, Santa Fe Rugby con Duendes, quedando libre el Paraná Rowing Club.

Síntesis

CRAI 17- Gimnasia y Esgrima 38

CRAI: Facundo Garibay, Enzo Abraham y José Manuel Canuto (capitán); Augusto Otero y Pablo Ferreyra; Santiago Carreras, Juan Ignacio Sánchez y Tomás Schiner; Nicolás Raffa y Agustín Giménez; Mateo Fauda, Juan Fleitas, Lucas Ordano, Santiago Carreras y Franco Radín. Entrenador: Alejandro Capobianco. Luego ingresaron: Francisco Forgioni, Ramiro Del Sastre, Estanislao Walker, Máximo Sánchez, Martín Barceló, Tomás Mufarrege, Álvaro Javier Alonso y Martín Perego.

Gimnasia y Esgrima: Marcos Acosta, Juan De Torres y Matías Duarte; Joaquín Ferreyra y Rogelio Bianchi; Marco Gentili, Maximiliano Gómez y Santiago Kerchaert; Luciano Fasoletti y Ramiro Picotto; Jerónimo Alonso, Andrés Speziali (c), Manuel Covella, José Forlla y Gerónimo Galli. Entrenador: Marcelo Martino. Luego ingresaron: Emilio Zegna, Ignacio Palillo, Nicolás Silva, Marcos Luft, Agustín Munini, Lucio Cucchiara, Rubén Gallay y Ramiro Sonsini.

Primer tiempo: 17` penal Agustín Giménez, 25` try Juan Fleitas convertido por Agustín Giménez, 28 y 33` penales de Ramiro Picotto, 40` try Santiago Carreras convertido por Giménez.

Segundo tiempo: 3` penal Ramiro Picotto, 8` try Santiago Kerchaert convertido por Ramiro Picotto, 27` penal Ramiro Picotto, 30` try Andrés Speziale convertido por Ramiro Picotto, 36` try Jerónimo Alonso, 40` try Ignacio Palillo convertido por Ramiro Picotto.

Incidencias: 5`del segundo tiempo expulsado Juan Ignacio Sánchez.

Referee: Federico Longobardi (Rosario).

Cancha: CRAI

Reserva: CRAI 20- Gimnasia y Esgrima 25.