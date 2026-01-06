CRAI realizará un histórica gira por Sudáfrica

El plantel superior de CRAI emprenderá una nueva gira por Sudáfrica. La misma está prevista que comience el 2 de marzo desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, y se prolongará hasta el 17 del mismo mes, involucrando varias ciudades y una serie de actividades más que interesantes. Un contingente de más de 130 personas son las que concretarán una nueva experiencia que supera lo estrictamente deportivo en la tierra de los Springboks.

La entidad de la autopista realizará esta nueva gira del 2 de marzo hasta el 17 del mismo mes, visitando las ciudades de George, Somerset West y Ciudad del Cabo. La delegación estará compuesta por unos 135 pasajeros, de los cuales son 115 jugadores, además del staff técnico, preparadores físicos, cuerpo médico, kinesiólogos y directivos.

La gira Gitana por tierras sudafricanas

En 50 años de historia, ya que fue fundado el 22 de octubre de 1974, la entidad Gitana ha efectuado cuatro giras con su plantel y se viene la quinta, lo que refrenda la importancia y el valor que tienen este tipo de viajes para un plantel superior que siempre han servido para consolidar a todo un grupo de jugadores.

La primera gira Gitana se registró en 1979, por Sudáfrica, luego, en 1981, llegó la que se concretó por Europa. En 1998, se desarrolló una excursión por Sudáfrica y Nueva Zelanda, y luego, en 2012, nuevamente por tierras sudafricanas. También se realizó por Australia y Nueva Zelanda en 1993 con los Menores de 19; en 2009, a Sudáfrica con Menores de 15; y en 2011, a Nueva Zelanda, con Menores de 19. Todas tienen un denominador común y que siempre han dado un salto de calidad.

Las giras constituyen experiencias inolvidables, en que toda la institución se agrupa detrás de un objetivo. En el caso de CRAI, ha sido la primera entidad santafesina en hacer una gira, pero a ello hay que sumarle la cantidad y la calidad de los destinos elegidos. Más allá de la cuestión deportiva, el objetivo es la de compartir quince días con amigos y lograr una cohesión superlativa del grupo.

Dos semanas, tres ciudades, más de cien jugadores, partidos y entrenamientos de alta calidad son parte de las actividades a realizar por Sudáfrica. La comisión de gira tiene como referente al doctor Mateo Busaniche, quien expresó que "la gira viene muy bien, hay una extraordinaria actitud positiva. El club tiene como una relación muy buena con los viajes. Nosotros trabajamos un sistema piramidal donde hay trece o catorce líderes, pero está todo la institución involucrada".

image Mateo Busaniche, de la comisión de gira, brindó detalles de la experiencia que emprenderá la entidad de la autopista.

"La gira tiene que ver con el deporte, pero claramente lo supera. Hay mucho laburo, mucha gente trabajando, hay mucha familia que banca, pero básicamente son las ganas de los pibes. Hay quince días con los amigos, y esa experiencia es inolvidable. La vamos a pasar muy bien. Pero quiero resaltar el laburo de la gente, el apoyo que tenemos de la familia, del club, porque cada vez que se organiza algún beneficio el club siempre está ahí ayudando" sostuvo el dirigente Gitano.

Busaniche manifestó a Onda 9 que "al día de hoy son 115 jugadores, un contingente de más 130 personas. Estamos hablando de cuatro equipos completos para hacer un viaje que empieza el 2 de marzo al mediodía. Nos vamos ese día desde Ezeiza, vamos a jugada con cada uno de los equipos, por lo menos dos partidos, que es por el tiempo que dura el viaje, más sería complicado".

El integrante del tribunal de disciplina de la USR, ex jugador y referente de la entidad de la autopista, expresó que "ahora los chicos están acostumbrados a jugar Regional del Litoral, han jugado la final el año anterior, juegan Interior A y B, o sea, tienen desafíos deportivos importantes. Esta tiene el plus de hacer algo que les gusta mucho, quince días con tus amigos, y además, conocer otra cultura. No solamente es deporte, el rugby es una excusa, sin dudas, un objetivo importante. Pero para mí es una experiencia extraordinaria que van a tener".

Nueva conducción técnica en el plantel superior

Tal como informó UNO Santa Fe, Carlos Martín Matozzo fue designado recientemente como head coach del plantel superior de CRAI. En las últimas horas se confirmó el resto del staff que tiene como capitán general a Diego Audisio. El ex primera línea, reemplaza en dicha función a Juan Manuel Fernández.

Como entrenadores asistentes estarán colaborando Pablo Martegani, Marcelo Carletti, Paulo López Cortés, Fernando Pelletán, Francisco Escobar Cello, Matías Zandomeni, Carlos Scheiner, Martín Corti, Tomás Gervasini y Tomás Molina. Aparece como entrenador y asistente técnico, Guillermo Aguilera, un aporte de gran calidad. Los preparadores físicos son Marcelo Visuara y José Gelfuso; Hernán Olivera es el kinesiólogo; Luisina Fertonani la nutricionista; mientras que José Montini es el manager, y el doctor Gonzalo Fernández el coordinador general.