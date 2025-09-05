CRAI recibe a GER y Santa Fe RC tendrá descanso en una fecha clave del Regional del Litoral

CRAI será local de GER en el marco de la fecha 14 del Top 9 del Regional del Litoral, donde Santa Fe RC tendrá jornada de descanso.

El 25° Torneo Regional del Litoral retoma su acción este sábado tras una ventana de descanso y lo hará con la disputa de la 14ª fecha del Top 9 y Segunda división , mientras que el Bloque III afrontará el capítulo 12. La jornada tendrá en juego puntos decisivos en todas las categorías, y los equipos de la Unión Santafesina de Rugby llegan en plena pelea por los puestos de vanguardia.

El CRAI tendrá un desafío de alta exigencia en su predio de la autopista, ya que enfrentará a GER , uno de los rivales directos en la lucha por escalar posiciones en la tabla. El partido de Primera División será controlado por Carlos Poggi (URR) , mientras que Laureano Parraga, Carlos Recce y Cristian Kuverlig estarán a cargo de Reserva, Pre A y Pre B, respectivamente.

En la tabla de Primera, los “Gitanos” marchan con 22 puntos, con un partido pendiente de la fecha 11, lo que aún les permite soñar con acortar distancias. En Reserva, CRAI es líder con 50 puntos, apenas uno más que Santa Fe RC, lo que anticipa un final apasionante. Además, en Pre B está segundo con 51 unidades, pisándole los talones al elenco de Sauce Viejo.

Santa Fe RC, expectante desde el descanso

El Santa Fe Rugby Club tendrá fecha libre en esta jornada, pero sus rendimientos previos lo mantienen como gran protagonista en varias divisiones. En Primera, el equipo de Sauce Viejo acumula 32 puntos, apenas un escalón por debajo de GER y con la ilusión de seguir peleando por el cuarto lugar en las semifinales.

En las categorías preliminares, el “Tricolor” muestra su fortaleza: es segundo en Reserva con 49 unidades, está muy cerca de la cima en Pre A (44 puntos) y lidera en Pre B con 52, en una disputa palmo a palmo con CRAI.

Las posiciones en el Top 9

Primera: Jockey (R) 50, Estudiantes 41, Duendes 38, GER 33, Santa Fe RC 32, Old Resian* 30, Rowing 25, CRAI* 22 y Jockey (VT) 3. (*fecha 11 pendiente).

Reserva: CRAI 50, Santa Fe RC 49, GER 44, Jockey (R) 38, Duendes 30, Old Resian 28, Rowing 16, Estudiantes 10 y Jockey (VT) 5.

Pre A: Jockey (R) 45, Santa Fe RC 44, GER 39, CRAI 39, Old Resian 33, Duendes 29, Rowing 20, Estudiantes 17 y Jockey (VT).

Pre B: Santa Fe RC 52, CRAI 51, Jockey (R) 44, Old Resian 26, Estudiantes 25, GER 24, Duendes 20, Jockey (VT) 9 y Rowing 7.

La fecha 14 promete emociones fuertes y será decisiva para CRAI en su lucha por ganar terreno, mientras que Santa Fe RC aguardará expectante desde afuera, siguiendo de cerca los resultados que puedan definir su futuro inmediato en la competencia.