CRAI sigue siendo el puntero del Regional del Litoral

Con un try en la última jugada, CRAI superó a Estudiantes de Paraná por 24 a 22 y se mantiene al frente del Regional del Litoral

El clásico de la fecha por estas latitudes no fue Duendes con Jockey, sino que el cruce entre Estudiantes de Paraná con CRAI por la duodécima jornada del Top 9 del Regional del Litoral. En un partido muy bravo, el conjunto santafesino consiguió dar vuelta un resultado que estuvo a punto de llevárselo el dueño de cas. Fue triunfo de CRAI sobre Estudiantes de Paraná en el parque Urquiza por 24 a 22. En una jornada más que agradable, ante un muy buen marco de público, el triunfo de los Gitanos fue controlado por el rosarino Juan Ignacio Vega.

CRAI Regional del Litorarl 2.jpg Los Gitanos vencieron al CAE en el Parque Urquiza por 24 a 22 en la última jugada del partido. Gentileza Jano Colcerniani

Al cabo del primer tiempo el triunfo correspondió a los santafesinos por 16 a 15, mientras que en el complemento, en el contexto de mucha intensidad y paridad, con errores de ambos elencos, fue el Gitano el que a los 47 minutos logró quedarse con la victoria a partir de un try del medio scrum Alejandro Molinas. Ello provocó una desatada alegría del equipo de la capital santafesina porque había conseguido ganar y también conservar la punta de la tabla de posiciones.

Para CRAI hubo tries del hooker Luciano Simino y Alejandro Molinas, más tres penales y una conversión del full back Beltramino, en tanto, para los dueños de casa hubo tries de Genzelis Gallinger y Juan Mernes, más dos conversiones y un penal de Sebastián Dorigón. Ahora el CAE visitará a Old Resian, y el CRAI será anfitrión del remero paranaense.

Más información del Top 9 del Regional del Litoral

En la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing Club sumó un triunfo clave ante uno de los rivales directos, fue ante Universitario de Rosario por 39 a 22, logrando sumar punto bonus. En la Bombonerita del Parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima venció a Old Resian por 36 a 19. En el clásico de Rosario, jugado en barrio Las Delicias, Jockey Club doblegó a Duendes en condición de visitante por 17 a 13. En la oportunidad quedó libre Santa Fe Rugby.

CRAI Regional del Litorarl 3.jpg El hooker Luciano Simino volvió a tener una buena labor y se dio el gusto de marcar un try ante CAE. Gentileza Jano Colcerniani

Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI 40, Jockey Club de Rosario 33, Santa Fe Rugby y Estudiantes de Paraná 28, Gimnasia de Rosario 27, Duendes 24, Old Resian y Rowing 23, Universitario de Rosario 16. En la próxima fecha jugarán Old Resian con Estudiantes, CRAI con Rowing, Santa Fe Rugby con Duendes y Jockey con Gimnasia, quedando libre Universitario de Rosario.

En los otros estamentos del interuniones litoraleño

En Segunda División, por la fecha 12, en Fisherton, Alma Juniors derrotó a Caranchos 21 a 16, y CRAR de Rafaela superó a La Salle Jobson por 26 a 22. Por su parte, Jockey de Venado Tuerto se impuso a Logaritmo 32 a 17, y Provincial a Los Pampas de Rufino 39 a 36, señalando que en la oportunidad quedó libre Tilcara. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey Club (VT) 48, CRAR 40, Tilcara 38, Caranchos 36, Provincial 26, Logaritmo 21, Alma Juniors 20, La Salle Jobson 12 y Los Pampas de Rufino 4. En la próxima fecha jugarán Tilcara con Caranchos, Logaritmo con Provincial, La Salle Jobson con Jockey de Venado Tuerto, y Alma Juniors con CRAR de Rafaela.

CRAI Regional del Litorarl 4.jpg En un partido muy parejo, la defensa de los santafesinos fue clave para lograr vencer a los paranaenses.

En Tercera División, por la fecha 7, en Santo Tomé, Cha Roga doblegó con claridad a Querandí RC por 41 a 17, y Brown de San Vicente derrotó a Regatas & Belgrano de San Nicolás por 36 a 17. En la provincia de Buenos Aires, Gimnasia de Pergamino le ganó a CUCU de Concepción del Uruguay por 26 a 3. Las posiciones quedaron así: Cha Roga y Universitario de Santa Fe 23, Gimnasia de Pergamino 19, CUCU 15, Regatas & Belgrano de San Nicolás 14, Brown de San Vicente 10, y Querandí RC 0. En la próxima fecha se medirán Universitario con CUCU, Brown de San Vicente con Querandí y Gimnasia de Pergamino con Regatas & Belgrano de San Nicolás, quedando libre Cha Roga.

Síntesis:

Estudiantes 22- CRAI 24

Estudiantes: Valentín Haiek, Exequiel Genzelis Gallinger y Francisco Florean; Nicolás Sain y Facundo Ferrer (c); Franco Vartorelli, Lisandro Uranga y Juan Mernes; Simón Bollo y Sebastián Dorigón; Joaquín Maiztegui, Mateo Santana, Jaco Bertello, Franco Rosetto y Santo Lescano. Luego ingresaron:Román Martínez, Álvaro Ferreyra, Juan Manuel Lescano, Augusto Perren, Justo Zorset y Diego Correa. Entrenador: Pedro Fontanetto.

CRAI: Joaquin Beron, Luciano Simino y Joaquín Lerche; Mariano Torres y Tomás Mufarrege; Pablo Ferreyra, Tomás Schinner y José Gálvez; Alejandro Molinas y Ramiro Del Sastre (c); Franco Radín, Justo Barcojo, Juan Cruz Fleitas, Mateo Fauda y Facundo Beltramino. Luego ingresaron: Facundo Garibay, Enzo Abraham, Juan Miguel, Lautaro Labath y Emanuel Piermarini. Entrenador: Agustín Capobianco.

Primer tiempo: 4´ penal Beltramino, 17´ try Genzelis Gallinger convertido por Sebastián Dorigón, 21´ penal Beltramino, 23´ try Luciano Simino convertido por Beltramino, 26´ penal Sebastián Dorigón, 29´ try Francisco Florean, 32´ penal Beltramino.

Segundo tiempo: 2´ penal Beltramino, 19´ try Juan Mernes convertido por Sebastián Dorigón, 47´ try Alejandro Molinas (h).

Amarillas: Francisco Florean (CAE) y Joaquín Lerche (CRAI).

Referee: Juan Ignacio Vega (Rosario).

Cancha: Estudiantes de Paraná.