CRAI va en busca de la gloria en el Regional de rugby

image.png El primera línea y capitán, José Canuto, jugador clave en el buen momento del pack de fowards.

A las 11.45, en el mismo escenario, Santa Fe Rugby Club jugará por el tercer puesto ante Gimnasia y Esgrima de Rosario con el control del entrerriano Juan Moyano, quien contará con la colaboración de Fernando Sánchez de la UER y Laureano Parraga de la URR. También se disputará la final del ascenso, está prevista para las 13.30, y será entre el Jockey Club de Venado Tuerto con el Paraná Rowing Club con el seguimiento del santafesino Emilio Traverso quien contará con la asistencia de Fernando De Feo y Joaquín Zapata.

En cuanto a la final, CRAI tendrá un cambio obligado, ya que el apertura Ramiro Del Sastre se sacó el hombro, y en su lugar pasará a jugar Alejandro Molinas, que lo hizo de medio scrum ante GER, en tanto, el 9 será Justo González Viescas, el jugador que hizo el try del triunfo Gitano ante el mensana el pasado fin de semana.

image.png La final entre CRAI y Jockey Club de Rosario se disputará este sábado 17 a partir de las 16.

En consecuencia, CRAI presentará la siguiente alineación: José Canuto, Luciano Simino y Joaquín Lerche; José Dogliani y Mariano Torres; Tomás Schinner, Manuel Bernstein y José Gálvez; Justo González Viescas y Alejandro Molinas; Franco Radín, Justo Barcojo, Juan Fleitas, Mateo Fauda y Facundo Beltramino. Entrenador: Agustín Capobianco. En el banco de suplentes estarán a disposición: Joaquín Berón, Enzo Abraham, Facundo Garibay, Lautaro Labath, Emanuel Piermarini, Pablo Ferreyra, Francisco Alberto y Agustín Giménez.

CRAI buscará quedar en la historia del Regional

Se viene el choque final entre CRAI y Jockey de Rosario, y uno de los jugadores más importantes y experimentados, Facundo Beltramino manifestó que "Es el partido más importante porque es la final. En mi caso ya perdí varias finales, con el formato que se jugaba en cada momento, pero llegar hasta acá y quedarse en la puerta no es para nada lindo. Obviamente que es el partido del año, es un partido super trascendental, porque estamos a un paso de la gloria y quedar en la historia de todo el club".

El full back del conjunto Gitano afirmó que "Es un partido de rugby, son 80 minutos, y se lo va a llevar el que mejor esté. Tenemos uno de los packs más fuertes del torneo. Como toda final, va a ser con poco juego, partido muy táctico, en donde claramente van a tener un papel importante los fowards. El que menos infracciones haga la va a pasar mejor, ya que ellos tienen un pateador que mete de todos lados. En lo táctico será a ver quien se equivoca menos, y en el pack, el que más infracciones del rival consiga".

image.png Al igual que en semifinales, CRAI estará muy bien acompañado en una jornada histórica.

Respecto al triunfo ante GER en semifinales, la Mona Beltramino indicó que "Fue un lindo partido, no apto para cardíacos, nunca se me pasó en el momento esos pensamientos negativos, pero si al final del partido. En el último penal que erra Picotto, el pateador de ellos, cerré los ojos, y dije, otra vez llegar hasta acá y quedarse en la puerta de la final. Falló, fue un segundo, y dijimos no perdemos nada con buscar el triunfo. Este equipo juega los ochenta minutos, hemos tenido partidos en el que hemos revertido catorce puntos abajo, y eso se dio bastante a lo largo del año".

El back de CRAI también contó que "La base del grupo es más extensa que el año pasado, en el rugby es muy importante el grupo. Hoy seremos unos 90 jugadores, tenemos para conformar cuatro equipos, cosa que no todos lo tienen. Somos todos amigos y compañeros, eso se había perdido hace dos años, y se volvió a recuperar. Hubo un año malo en el CRAI. Estoy hablando de primera. El año pasado que el objetivo de los entrenadores fue ampliar la base, lo consiguieron".