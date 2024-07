CRAI y Santa Fe RC ganaron en el Regional de rugby

En el Top 9 del interuniones litoraleño los equipos santafesinos lograron resultados positivos ante rivales muy duros. En la autopista, CRAI consiguió imponerse en el final del encuentro a Old Resian de Rosario por 34 a 31 con el arbitraje de Juan Zubieta de la Unión de Rugby del Nordeste. El triunfo de los Gitanos se dio, literalmente, en la última jugada del partido. Sucede que los rosarinos ganaban por 31 a 27, y el tiempo estaba cumplido. Pero con el último suspiro, llegó el try del ingresado Barcojo para sellar un triunfo, que bien podría decirse que fue inmerecido.

Sucede que Old Resian fue un muy duro rival, CRAI no jugó bien, pero con detalles, le alcanzó para ganar. Este presente del elenco Gitano habla a las claras, que en similares situaciones, en años anteriores, lo hubiese perdido. En el primer tiempo, los dirigidos por Gastón Conde se fueron al descanso ganando por 19 a 17. En los últimos diez minutos, los locales se desconcentraron, la defensa fue bastante floja y como si fuese poco la indisciplina le trajo como consecuencia que dos jugadores vieran la tarjeta amarilla.

rugby torneo del litoral crai old resian en la autopista top 9 2.jpg El medio scrum Gitano, Alejandro Molinas, fue el autor dos tries frente a los rosarinos.

En el complemento, Old Resian fue algo más ambicioso, llegó a ponerse 31 a 20 en el marcador, pero CRAI no se dio nunca por vencido. Todo indicaba que los rosarinos se iban a llevar la victoria, pero primero apareció Piermarini para acortar diferencias, y después el salvador ensayo logrado por Barcojo para desatar la alegría de los dueños de casa, que ya se encuentran clasificados para las semifinales que se jugarán el 10 y 17 de agosto en Jockey de Rosario.

En el anexo el Plumazo del Club Estudiantes de Paraná, Santa Fe Rugby venció al Paraná Rowing Club por por 21 a 14 en un encuentro arbitrado por el rosarino Carlos Poggi. Para la escuadra de Sauce Viejo hubo un try de Guillermo Botta y otro de Santiago Barolín, más una conversión y dos penales de Lautaro Valentinuzzi, y otro penal de Bautista Bejarano. En la sede central del Parque Urquiza, Estudiantes derrotó ajustadamente a Duendes por 22 a 18, mientras que en el sur provincial, Jockey de Rosario venció a Universitario por 26 a 16.

Más detalles del Top 9 del Regional de rugby

Por primera vez, el verdinegro rosarino, Duendes, no jugará las finales, y su clásico rival, el Jockey Club consiguió clasificar a las semifinales, las cuales se disputarán en su predio de Fisherton el 10 y 17 de agosto. Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI 54, Jockey (R) 45, Estudiantes 43, Santa Fe Rugby 42, Gimnasia y Esgrima y Old Resian 33; Duendes 31, Paraná Rowing 25 y Universitario de Rosario 19. En la próxima fecha se medirán Duendes con Rowing, GER con Estudiantes, Santa Fe Rugby con Universitario y Jockey con CRAI, quedando libre Old Resian.

rugby torneo del litoral crai old resian en la autopista top 9 3.JPG CRAI consiguió el triunfo en la última jugada del partido, ante un muy duro equipo de Old Resian.

En la Segunda División del Regional de rugby

Por la fecha 16 de Segunda División, Provincial de Rosario derrotó a Tilcara por 32 a 23, Jockey de Venado Tuerto a Caranchos por 47 a 12, Alma Juniors a Los Pampas en Rufino 35 a 5 y Logaritmo a La Salle Jobson 34 a 14. Las posiciones quedaron así: Jockey de Venado Tuerto 68, CRAR 56, Tilcara 46, Provincial 40, Caranchos 36, Logaritmo 31, Alma Juniors 26, La Salle Jobson 13, Los Pampas de Rufino 12. La próxima fecha jugarán Tilcara con Los Pampas, Alma Juniors con Logaritmo, Caranchos con Provincial y CRAR de Rafaela con Jockey de Venado Tuerto, quedando libre La Salle Jobson.

En la Tercera División del interuniones litoraleño

La fecha 11 de la Tercera División no se disputó en su integridad. En Santo Tomé, el choque que debían afrontar Cha Roga con Universitario se suspendió por decisión del árbitro Javier Villalba por falta de médico. Sucede que en el final del partido de reserva, un jugador del elenco local debió ser trasladado en ambulancia a un centro asistencial junto con el médico. Por lo que esperando un tiempo prudencial, y ante la ausencia del facultativo, el partido no se disputó.

rugby torneo del litoral crai old resian en la autopista top 9 4.JPG Los santafesinos ya se encuentran clasificados a las semifinales del Regional del Litoral.

Por su parte, Querandí RC cayó de local ante CUCU de Concepción del Uruguay 37 a 30, Brown de San Vicente se impuso a Gimnasia de Pergamino por 20 a 18, quedando libre Regatas & Belgrano de San Nicolás. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Universitario de Santa Fe 37, Gimnasia de Pergamino 31, Cha Roga 24, Brown de San Vicente 23, CUCU 20, Belgrano & Regatas de San Nicolás 15, y Querandí RC 6. En la próxima fecha jugarán CUCU con Cha Roga, Universitario con Brown de San Vicente, y Belgrano & Regatas lo harán con Querandí RC.

Síntesis

CRAI 34- Old Resian 31

CRAI: José Canuto, Luciano Simino y Joaquín Lerche; Mariano Torres y José Dogliani; Manuel Bernstein, Tomás Schinner y José Gálvez; Alejandro Molinas y Ramiro Del Sastre; Franco Radín, Agustín Giménez, Juan Cruz Fleitas, Mateo Fauda y Facundo Beltramino. Entrenador: Agustín Capobianco. Luego ingresaron: Joaquín Beron, Enzo Abraham, Facundo Garibay, Lautaro Labath, Emanuel Piermarini, Justo González Viescas, Francisco Alberto y Justo Barcojo.

Old Resian: Rodrigo Correa, Santino Crivello y Julián Quinteros; Santiago Torroba y Luciano Cuminetti; Gianfranco Speciale (c), Lucas Quaranta y Mateo Senor; Guido Candini y Luca Candini; Nahuel Romero, Ayrton Acevedo, Francisco Argiroffo; Tomás Lizazu y Nahuel Pacheco. Entrenador: Gastón Conde. Luego ingresaron: Máximo Madana, Adrián Bachella, Nahuel Araujo, Ramiro Yannetti, Felipe Bempo Hampel, Franco Lo Nostro, Gianfranco Femia Solano y Victor Jaef.

Primer tiempo: 1´try Alejandro Molinas, 11´ try Nahuel Romero, 18´ try Alejandro Molinas, 32´ try Luca Candini convertido por Guido Candini, 37´try Lucas Quarante convertido por Candini, 44´try Luciano Simino convertido por Beltramino.

Segundo tiempo: 5´ try Tomás Lizazu, 15´ penal Facundo Beltramino, 25´ try y conversión de Guido Candini, 31´ try Emanuel Piermarini convertido Beltramino, y 45´ try Justo Barcojo convertido por Beltramino.

Tarjetas amarillas: Joaquín Lerche, Mariano Torres e José Gálvez (CRAI); Julián Quintero, Mateo Senor, Francisco Argiroffo y Adrián Bachella (OR).

Cancha: CRAI

Referee: Juan Zubieta (Nordeste).