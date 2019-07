CRAI y Santa Fe RC lucharán por el quinto puesto

Tal como estaba previsto se disputaron los encuentros correspondientes a la reubicación del 5° al 8° lugar del Top 8 del Torneo Regional del Litoral.En la autopista, CRAI superó al Paraná Rowing Club por 27 a 16, en un cotejo arbitrado por el rosarino Carlos Poggi.

En el primer tiempo las acciones fueron parejas, intensas y con muchas infracciones. Los Gitanos se fueron al descanso ganando 17 a 9 producto de haber sabido aprovechar las ocasiones que dispuso.

Igualmente, CRAI que no jugó bien, cometió varias infracciones e inconductas, lo que le valió tres penales de Duerto y algunas amarillas. La visita tampoco jugó bien, ya que las veces que tuvo la pelota en sus manos, por malas determinaciones la terminó perdiendo. Apenas arrancó el partido el full back local tuvo un fuerte golpe en la pierna, que lo condicionó en sus movimientos, pero se las arregló para seguir. ya que no quiso dejar la cancha por nada del mundo.

Rugby.jpg Internet

En el complemento los dueños de casa mantuvieron el protagonismo, la visita cometió muchos penales pero CRAI no lo supo aprovechar. Rowing no logró lastimar nunca y en la única acción clara que tuvo, el árbitro no le convalidó el try por haber pisado la línea. Cuando todo indicaba que se cerraba en 20 a 9, una pelota perdida por Rowing en su propio ingoal fue bien aprovechada Tobías Troncoso, ingresado en el complemento, que logró un nuevo ensayo, que sumado a la goal de Alberto, logro imponerse 27 a 16.

Más detalles

En el otro cotejo, jugado en la sección Central del Parque Urquiza, Santa Fe Rugby le ganó como visitante a Estudiantes de Paraná por 23 a 14, ante un buen marco de público, y con el referato del rosarino Juan Pablo Spirandelli.

Para la escuadra conducida por Raúl De Biaggio hubo tries de Lucas Fertonani y Francisco De Biaggio; más tres penales y dos conversiones de Tomás Kerz. Para los anfitriones hubo tres penales de Francisco Lescano, más un try de Jaco Bertello.

Rugby.jpg Internet

El cruce por el quinto puesto se disputará el viernes por la noche en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby con CRAI, mientras que muy probablemente, el mismo día, Estudiantes reciba a Rowing por el séptimo lugar del certamen.

Síntesis:

CRAI 27- Paraná Rowing 16

CRAI: Joaquín Beron, Santiago Amsler y Facundo Garibay; Joaquín Schierano y José Dogliani (capitán); Gonzalo Colli, Manuel Bernstein e Ignacio Giombi; Alejandro Molinas y Francisco Alberto; Tomás Grenón, Matías Peón, Lucas Ordano, Franco Radin y Facundo Beltramino. Entrenadores: Alejandro Capobianco y Federico Fernández.

Paraná Rowing Club: Guillermo Macchi, Lucas Lerena (c) y Francisco Carbonell; Ignacio Lerena y Franco Dall'Ava; Matías Mattei, Hipólito Betti y Tomás Acosta Cis; Lucio Prati y Maximiliano Duerto; Juan Grippo, Julián Pistrilli, Juan Blas Laporta, Iván Sánchez Muscia y Francisco Taleb. Entrenador: Paul Halle.

Primer tiempo: 9´ try Manuel Bernstein convertido por Francisco Alberto, 16´ penal Duerto, 18´ penal Duerto, 21´try Radín convertido por Beltramino, 31´penal Duerto y 38´ penal Beltramino.

Parcial: CRAI 17- Rowing 9

Segundo tiempo: 8´ penal Francisco Alberto, 35´ try Tobías Troncoso convertido por Francisco Alberto, 41´ try Tomás Acosta convertido por Duerto.

Amarillas: Gonzálo Colli, Francisco Alberto y Tomás Grenón (CRAI); Francisco Carbonell e Hipólito Dall´ava (Rowing).

Cambios en CRAI: Lautaro Montini por Facundo Beltramino, Emanuel Piermarini por Ignacio Giombi, Santiago Carreras por Gonzálo Colli, Tobías Troncoso Ledesma por Manuel Bernstein, Luciano Simino por Garibay y José Canuto por Amsler.

Cambios en Rowing: Carlos Curá por Francisco Carbonell, Juan Carlos Lerena por Juan Lucas Lerena Lerena, Matías Ríos por Guillermo Macchi, Rafael Brollo por Juan Ignacio Lerena, Francisco Nin por Lucio Pratti, Juan Cruz Ledesma por Juan Grippo, Pedro Bourdín por Juan Blas Laporta.