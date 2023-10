CRAI y Santa Fe Rugby lograron festejar en el Torneo del Interior

Manuel Bernstein.jpg El octavo Manuel Bernstein tuvo una muy buena actuación en el triunfo ante los mendocinos.

Hubo actuaciones individuales muy buenas, como el caso de Canuto y Bernstein, a lo que hay que sumarle una conducción desde la pareja de medios acertada. La visita no encontró nunca el rumbo, tuvo mucha actitud, pero careció de ideas para doblegar la férrea defensa santafesina y se debió conformar con un sólo ensayo en el complemento. Para los Gitanos, este triunfo les permite asegurarse la clasificación a los cuartos de final, a pesar de que todavía le queda jugar con Old Resian el 21 de octubre, ya que el próximo fin de semana hay ventana de descanso.

Martín Barceló.jpg El medio scrum Martín Barceló fue otro de los puntos altos de CRAI en el triunfo frente a Banco por 52 a 5.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI 22, Old Resian 14, Sporting de Mar del Plata 9 y Banco de Mendoza 2. Es importante señalar que, con estos resultados, los Gitanos lograron el pasaje a cuartos de final del certamen. En la próxima fecha jugarán Old Resian con CRAI y Sporting de Mar del Plata con Banco de Mendoza.

En la Zona 6, en Corrientes, Aranduroga se impuso ajustadamente a Liceo de Mendoza por 31 a 28, y el cotejo que debían sostener Universitario de Rosario con Tequé de Mendoza se disputará el próximo sábado 13 de octubre en las Delicias del sur provincial.

En la Zona 3, Tala le ganó a Natación y Gimnasia en Tucumán 27 a 12, y en Villa Warcalde, La Tablada de Córdoba hizo lo propio con Huirapuca de Tucumán 34 a 10. En la Zona 4, Sociedad Sportiva de Bahía Blanca cayó ante Mar del Plata Club 31 a 26, y Tucumán Lawn Tenis a Jockey de Salta por 51 a 25.

José Canuto.jpg El primera línea y capitán Gitano, José Canuto, tuvo una muy buena actuación individual y logró marcar el primer try Gitano.

En la 6° fecha del segundo estamento se medirán Tala de Córdoba con La Tablada, Natación y Gimnasia con Huirapuca, Mar del Plata Club con Tucumán Lawn Tennis, Sociedad Sportiva de Bahía Blanca con Jockey Club de Salta, y Universitario de Rosario con Aranduroga de Corrientes.

Santa Fe Rugby festejó en Tucumán

Por la Zona 1 del Torneo del Interior A, en Yerba Buena, Santa Fe Rugby consiguió un triunfo sumamente importante frente a Los Tarcos de Tucumán por 37 a 27 con el arbitraje del cordobés Juan Manuel López. Al cabo del primer tiempo, los conducidos por Pablo Pfirter se imponían por 11 a 6 a partir de un try de Francisco Eleuteri más dos penales de Lucas Fertonani. En el segundo tiempo, hubo tries de Juan Cruz Strada, Agustín Foradini y Santiago Quirelli, más un try y tres convrsiones de Lucas Fertonani.

En el parque Urquiza, Estudiantes de Paraná cayó frente a Universitario de Tucumán por 27 a 19, Córdoba Athlétic venció a Urú Curé de Río Cuarto por 23 a 17 y en Resistencia, San Martín de Villa María derrotó a CURNE por 22 a 10. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Córdoba Athlétic 22, Universitario de Tucumán 18, Estudiantes 15, San Martín de Villa María 13, Santa Fe Rugby y Tarcos 10, CURNE 6. La próxima fecha a disputarse el sábado 21 de octubre se medirán Santa Fe Rugby con CURNE, Urú Curé de Río Cuarto con Los Tarcos, Universitario de Tucumán con Córdoba Athlétic y San Martín de Villa María con Estudiantes de Paraná.

En la Zona 2, Marista de Mendoza derrotó de visitante a Universitario de Córdoba por 33 a 9, y Jockey de Rosario doblegó a Old Lions en Santiago del Estero por 50 a 30. En el parque de la Independencia, Jockey de Córdoba le ganó ajustadamente a Gimnasia y Esgrima 20 a 19, mientras que, en Marcos Paz, Tucumán Rugby superó a Duendes por 23 a 22. En la próxima fecha jugarán Jockey de Rosario con GER, Duendes con Universitario de Córdoba, Jockey de Córdoba con Tucumán Rugby y Marista de Mendoza con Old Lions con Santiago del Estero.

Síntesis:

CRAI 52- Banco de Mendoza 5

CRAI: José Canuto (capitán), Luciano Simino y Joaquín Lerche; Mariano Torres y Augusto Otero; Tomás Schinner, Juan Ignacio Sánchez y Manuel Bernstein; Martín Barceló y Alejandro Molinas; Lautaro Montini, Justo Barcojo, Juan Cruz Fleitas, Mateo Fauda y Facundo Beltramino. Entrenadores: Agustín Capobianco, Ignacio Haeffelli y Facundo Qüesta.Luego ingresaron:Joaquín Beron, Enzo Abraham, Ramiro Ibañez, Pablo Ferreyra, Tomás Mufarrege, Agustín Giménez, Ramiro Del Sastre e Iñaki Carreras.

Banco de Mendoza: Tomás Niellla, Bruno Maranga y Nicolás Miteff; Juan Montilla y Tommy Schejter; Juan Cruz Cardozo, Pedro Martínez Rogé y Santiago Videla; Lucas Rabín y Francisco García Salazar; Lautaro Mallea, Juan Manuel Luquez, Facundo Poblete, Fabricio Stirpa y Santiago Luquez. Entrenador: José Campos. Manuel Zabalik, Juan Urdaniz, Tomás Astesiano, Augusto Escobedo, Fermín Roo, Franco Martín, Joaquín Molinero y Manuel Sonzogni.

Primer tiempo: 2´ penal Facundo Beltramino, 11´ penal Facundo Beltramino, 16´ penal Facundo Beltramino, 30´ try José Canuto convertido por Facundo Beltramino.

Parcial: CRAI 16- Banco de Mendoza 0

Segundo tiempo: 2´ try Justo Barcojo, 9´ penal Facundo Beltramino, 11´ try Justo Barcojo convertido por Beltramino, 30´ try Juan Manuel Montilla, 37´ try Augusto Otero convertido por Beltramino, 40´ try Iñaki Carreras convertido por Giménez, 43´ try Martín Barceló convertido por Giménez.

Tarjetas amarillas: Tomás Schinner (CRAI).

Cancha: CRAI

Referee: Juan Zubieta (URNE)