Cristian Fabbiani, firme en Newell's: "Los contratos están para cumplirse"

A tan solo dos meses para las elecciones de Newell's, el DT Cristian Fabbiani lanzó una declaración sobre la probable interrupción de su contrato

25 de septiembre 2025 · 18:29hs
Cristian Fabbiani, firme en Newells: Los contratos están para cumplirse

A tan solo dos meses para las elecciones de Newell's, el director técnico Cristian Fabbiani lanzó una dura declaración sobre la probable interrupción de su vínculo. El Ogro expresó: “Yo sigo teniendo contrato. No creo que el club quiera tirar la plata y pagarme todo el contrato. No pienso en irme… va a ser muy difícil que me vaya”.

Fabbiani se planta en Newell's

Además, el actual director técnico de La Lepra manifestó que al próximo presidente le mostrará todos los logros que concretó con el club, ninguno de estos es un título, pero recalcó su trabajo con el platel profesional. “Yo tengo en la carpeta todo lo que se logró. Ordené un montón de cosas en el club y estoy muy tranquilo”, resaltó.

El DT aclaró que no tiene ningún conocimiento sobre las listas de las elecciones del rojinegro, pero tiene la intención de continuar realizado un duro trabajo con el platel profesional. “Me quiero quedar en NOB. Después, si no me quieren, me sentaré a hablar. Me quedan 16 meses de contrato”, explicó el entrenador.

En el final de sus dichos, Fabbiani cerró con una fuerte frase que apuntó contra la nueva directiva de la institución: “Los contratos están para cumplirse”.

En medio de un clima electoral cargado de incertidumbre, Fabbiani se aferra a su contrato vigente y a la gestión que asegura haber consolidado puertas adentro del club. Con vínculo hasta diciembre de 2026, el entrenador dejó en claro que no contempla una salida anticipada y que, ante cualquier cambio dirigencial, buscará defender su continuidad con argumentos basados en su labor al frente del plantel.

