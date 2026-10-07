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Cristiano Ronaldo saludó a Messi tras su despedida de Argentina: "Todo mi respeto"

El portugués reaccionó al mensaje del capitán argentino luego de su último partido con la Albiceleste y resaltó el legado que dejó durante 21 años.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2026 · 16:06hs
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Cristiano Ronaldo saludó a Messi tras su despedida de Argentina: Todo mi respeto

Lionel Messi tuvo su última presentación con la Selección argentina y recibió un reconocimiento especial desde Portugal. Cristiano Ronaldo, uno de sus grandes rivales a lo largo de su carrera, reaccionó a la publicación del rosarino y le dedicó unas palabras en las que destacó su recorrido con la Albiceleste y todo lo que consiguió durante más de dos décadas.

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Un reconocimiento de una figura a otra

Messi cerró este martes una etapa inolvidable con la camiseta argentina. El capitán disputó su último encuentro en el país ante Benín, en un amistoso que se llevó a cabo en el estadio Monumental, y puso punto final a un ciclo de 21 años con el seleccionado mayor.

La despedida estuvo marcada por el reconocimiento de compañeros, hinchas y distintas figuras del fútbol mundial. Entre ellas apareció Cristiano Ronaldo, quien aprovechó la publicación realizada por Messi para dejarle un mensaje.

El delantero portugués hizo hincapié en la extensa trayectoria del argentino con la Selección y en la huella que consiguió dejar a lo largo de los años. Para CR7, lo construido por Messi con la camiseta nacional permanecerá en la memoria del fútbol.

“Muchos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre”, expresó Ronaldo al referirse al recorrido del argentino.

Una rivalidad que terminó en respeto

La relación futbolística entre ambos estuvo marcada durante años por una competencia permanente. Messi y Ronaldo fueron las principales figuras de Barcelona y Real Madrid, respectivamente, y protagonizaron algunos de los partidos más recordados de la Liga española.

Además de enfrentarse en clásicos y pelear por títulos, ambos compartieron durante más de una década el centro de la escena en las principales premiaciones individuales. Los premios se repartieron entre ambos y alimentaron una rivalidad que trascendió generaciones.

Sin embargo, fuera del campo siempre existió reconocimiento entre los dos. Ronaldo volvió a demostrarlo ahora, luego de la despedida de Messi del seleccionado argentino.

“Todo mi respeto por lo que has conseguido con Argentina. Un abrazo”, completó el portugués, de 41 años.

El mensaje llegó después de que Messi confirmara el cierre de su ciclo con la Albiceleste. El argentino debutó con la Selección mayor en 2005 y atravesó diferentes momentos, desde las críticas y la frustración hasta alcanzar la consagración definitiva con el título del Mundial de Qatar 2022.

Aquella conquista, sumada a la Copa América y otros trofeos obtenidos con Argentina, terminó de completar una historia que durante años tuvo capítulos de enorme presión y que finalmente culminó con Messi levantando los principales trofeos posibles.

Así, uno de los futbolistas que más veces compartió con Messi la pelea por ser considerado el mejor del mundo eligió despedirlo con una muestra de respeto y reconocimiento hacia una carrera que ya quedó marcada en la historia del fútbol argentino.

Messi Cristiano Argentina
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