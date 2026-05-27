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Crystal Palace venció a Rayo Vallecano y se quedó con la Conference League

Crystal Palace escribió la página más importante de su historia y se consagró campeón de la Conference League tras vencer 1-0 a Rayo Vallecano en la final de Leipzig

27 de mayo 2026 · 19:24hs
Crystal Palace venció a Rayo Vallecano y se quedó con la Conference League

@CPFC

Crystal Palace escribió la página más importante de su historia y se consagró campeón de la Conference League tras vencer 1 a 0 a Rayo Vallecano en la final disputada en Leipzig. El conjunto londinense conquistó así su primer título internacional y sumó la tercera corona en apenas dos años.

El encuentro tuvo un desarrollo cerrado y táctico durante la primera mitad. Ninguno de los dos equipos asumió demasiados riesgos y el dominio territorial fue alternado.

Rayo Vallecano intentó manejar la pelota y controlar el ritmo del partido, aunque se encontró con un Crystal Palace muy ordenado en defensa, replegado en su campo y preparado para responder de contraataque aprovechando la velocidad de sus atacantes.

La final cambió por completo en el arranque del complemento. Crystal Palace adelantó líneas, aumentó la presión y encontró rápidamente la ventaja. Adam Wharton probó desde larga distancia y el arquero Augusto Batalla respondió dejando un rebote corto dentro del área.

Allí apareció Jean-Philippe Mateta para empujar la pelota y marcar el 1 a 0 que terminaría definiendo el encuentro y el título europeo. Con el resultado a favor, el conjunto inglés tuvo dos ocasiones muy claras para ampliar la diferencia. Primero con un impresionante tiro libre de Pino que se estrelló en ambos postes antes de salir.

Luego, otra vez Mateta quedó mano a mano, pero Batalla respondió con una gran atajada para sostener con vida al equipo español.

En el tramo final, Rayo Vallecano buscó el empate con más empuje que claridad, obligado a correr desde atrás en la primera final internacional de su historia. Sin embargo, nunca logró generar situaciones concretas y Crystal Palace terminó asegurando una consagración histórica en Leipzig.

El resumen de Crystal Palace y Rayo Vallecano

Embed - EL PALACE DE MUÑOZ SE QUEDÓ CON UNA HISTÓRICA CONFERENCE | Crystal P. 1-0 R. Vallecano | RESUMEN

Crystal Palace Rayo Vallecano Conference League
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