Unión entra en etapa de decisiones y el futuro de Madelón domina la escena

Con el plantel licenciado y Leonardo Madelón lejos del ruido, en Unión se abrió una etapa decisiva a través de los dirigentes. Todo lo que se debe resolver

La pelota dejó de rodar, pero en Unión nadie puede relajarse demasiado. La eliminación de la Copa Argentina bajó la persiana del semestre y liberó al plantel hasta el 15 de junio, en un receso atípico atravesado también por el parate del Mundial .

Sin partidos ni entrenamientos a la vista, se entró en pausa, pero solo en apariencia. Porque mientras los jugadores y Leonardo Madelón descansan, todo pasa a manos de la dirigencia, que empiezan a jugar el partido más importante para el segundo semestre.

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Temas que la dirigencia de Unión ya aborda

La continuidad del Francés aparece como el punto de partida para todo lo demás. En Unión entienden que antes de pensar en refuerzos, salidas o reestructuraciones, primero necesitan resolver quién conducirá el proyecto. Aunque existe voluntad mutua para seguir juntos, todavía no hay acuerdo cerrado para su contrato.

Leonardo Madelón 1 Hay diferencias económicas entre lo que pide la representación de Madelón y lo que puede pagar Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

Madelón eligió mantenerse al margen de las negociaciones y delegó el manejo en su representante. Del otro lado, la dirigencia intenta encontrar el equilibrio entre sostener el proyecto y convivir con una realidad económica que no da demasiado margen. Porque el problema no pasa únicamente por un contrato.

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Unión arrastra un escenario financiero complejo, con una inhibición que puede condicionar la capacidad de acción y un futuro inmediato que exige inversiones si realmente pretende sostener competitividad. Renovar al DT implica también ofrecerle garantías mínimas para encarar lo que viene. Lo que viene no parece sencillo.

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Aunque a mitad de año apenas finalizan un par de vínculos (ver aparte), la verdadera preocupación aparece en diciembre. Ahí sí podría producirse una fuerte sangría dentro del plantel, con varios futbolistas importantes terminando contrato y un recambio que asoma inevitable. Por eso la decisión sobre Madelón excede el nombre propio. En el fondo, Unión necesita definir qué modelo quiere sostener en un contexto donde los recursos son limitados y las exigencias siguen siendo altas. El presidente Luis Spahn encara cada decisión.

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Mientras tanto, el entrenador espera. Descansa, observa y aguarda una señal concreta desde Santa Fe. En el club saben perfectamente que retenerlo no sería solamente asegurar un técnico: sería empezar a darle forma al próximo Unión antes de que el mercado y la incertidumbre hagan el resto.