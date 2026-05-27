Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión entra en etapa de decisiones y el futuro de Madelón domina la escena

Con el plantel licenciado y Leonardo Madelón lejos del ruido, en Unión se abrió una etapa decisiva a través de los dirigentes. Todo lo que se debe resolver

Ovación

Por Ovación

27 de mayo 2026 · 19:43hs
Unión entra en etapa de decisiones y el futuro de Madelón domina la escena

UNO Santa Fe | José Busiemi

La pelota dejó de rodar, pero en Unión nadie puede relajarse demasiado. La eliminación de la Copa Argentina bajó la persiana del semestre y liberó al plantel hasta el 15 de junio, en un receso atípico atravesado también por el parate del Mundial.

• LEER MÁS: El futuro de Maizon Rodríguez, una incógnita en Unión

Sin partidos ni entrenamientos a la vista, se entró en pausa, pero solo en apariencia. Porque mientras los jugadores y Leonardo Madelón descansan, todo pasa a manos de la dirigencia, que empiezan a jugar el partido más importante para el segundo semestre.

• LEER MÁS: Unión tuvo a dos de los laterales más desequilibrantes del Apertura

Temas que la dirigencia de Unión ya aborda

La continuidad del Francés aparece como el punto de partida para todo lo demás. En Unión entienden que antes de pensar en refuerzos, salidas o reestructuraciones, primero necesitan resolver quién conducirá el proyecto. Aunque existe voluntad mutua para seguir juntos, todavía no hay acuerdo cerrado para su contrato.

Leonardo Madelón 1
Hay diferencias econ&oacute;micas entre lo que pide la representaci&oacute;n de Madel&oacute;n y lo que puede pagar Uni&oacute;n.

Hay diferencias económicas entre lo que pide la representación de Madelón y lo que puede pagar Unión.

Madelón eligió mantenerse al margen de las negociaciones y delegó el manejo en su representante. Del otro lado, la dirigencia intenta encontrar el equilibrio entre sostener el proyecto y convivir con una realidad económica que no da demasiado margen. Porque el problema no pasa únicamente por un contrato.

• LEER MÁS: ¡Ojo Unión! Cardozo: "Lo contractual dice que hasta fin de año voy estar en Belgrano"

Unión arrastra un escenario financiero complejo, con una inhibición que puede condicionar la capacidad de acción y un futuro inmediato que exige inversiones si realmente pretende sostener competitividad. Renovar al DT implica también ofrecerle garantías mínimas para encarar lo que viene. Lo que viene no parece sencillo.

• LEER MÁS: Unión y un escenario clave: ¿cómo es la situación contractual de todo el plantel?

Aunque a mitad de año apenas finalizan un par de vínculos (ver aparte), la verdadera preocupación aparece en diciembre. Ahí sí podría producirse una fuerte sangría dentro del plantel, con varios futbolistas importantes terminando contrato y un recambio que asoma inevitable. Por eso la decisión sobre Madelón excede el nombre propio. En el fondo, Unión necesita definir qué modelo quiere sostener en un contexto donde los recursos son limitados y las exigencias siguen siendo altas. El presidente Luis Spahn encara cada decisión.

• LEER MÁS: Sportivo Las Parejas le reclama a Unión por la deuda por Diego Díaz: "Hay un atraso importante"

Mientras tanto, el entrenador espera. Descansa, observa y aguarda una señal concreta desde Santa Fe. En el club saben perfectamente que retenerlo no sería solamente asegurar un técnico: sería empezar a darle forma al próximo Unión antes de que el mercado y la incertidumbre hagan el resto.

Unión Leonardo Madelón contrato
Noticias relacionadas
union y colon celebraron el 25 de mayo con mensajes de identidad y pertenencia

Unión y Colón celebraron el 25 de Mayo con mensajes de identidad y pertenencia

el plantel de union ya entro en vacaciones y ahora comienza otro partido

El plantel de Unión ya entró en vacaciones y ahora comienza otro partido

los convocados de union, con dos ausencias de peso para jugar ante independiente

Los convocados de Unión, con dos ausencias de peso para jugar ante Independiente

barracas amargo a la reserva de union en el final y lo privo de entrar a zona de playoffs

Barracas amargó a la reserva de Unión en el final y lo privó de entrar a zona de playoffs

Lo último

Un obrero cayó de un tercer piso en barrio Candioti Sur y sufrió un grave traumatismo de cráneo

Un obrero cayó de un tercer piso en barrio Candioti Sur y sufrió un grave traumatismo de cráneo

Crece el misterio en el Puente Oroño: revisan las cámaras de la zona para saber qué le pasó a Carlos Ezpeleta

Crece el misterio en el Puente Oroño: revisan las cámaras de la zona para saber qué le pasó a Carlos Ezpeleta

Djokovic avanzó a la tercera ronda en Roland Garros tras vencer a Royer

Djokovic avanzó a la tercera ronda en Roland Garros tras vencer a Royer

Último Momento
Un obrero cayó de un tercer piso en barrio Candioti Sur y sufrió un grave traumatismo de cráneo

Un obrero cayó de un tercer piso en barrio Candioti Sur y sufrió un grave traumatismo de cráneo

Crece el misterio en el Puente Oroño: revisan las cámaras de la zona para saber qué le pasó a Carlos Ezpeleta

Crece el misterio en el Puente Oroño: revisan las cámaras de la zona para saber qué le pasó a Carlos Ezpeleta

Djokovic avanzó a la tercera ronda en Roland Garros tras vencer a Royer

Djokovic avanzó a la tercera ronda en Roland Garros tras vencer a Royer

Riesgo hídrico en Santa Fe: advierten fuertes multas para quienes dañen o alteren los terraplenes de defensa

Riesgo hídrico en Santa Fe: advierten fuertes multas para quienes dañen o alteren los terraplenes de defensa

Unión entra en etapa de decisiones y el futuro de Madelón domina la escena

Unión entra en etapa de decisiones y el futuro de Madelón domina la escena

Ovación
Unión y un escenario clave: ¿cómo es la situación contractual de todo el plantel?

Unión y un escenario clave: ¿cómo es la situación contractual de todo el plantel?

Sportivo Las Parejas le reclama a Unión por la deuda por Diego Díaz: Hay un atraso importante

Sportivo Las Parejas le reclama a Unión por la deuda por Diego Díaz: "Hay un atraso importante"

Colón acelera por Rodrigo Aliendro y sueña con otro regreso bomba

Colón acelera por Rodrigo Aliendro y sueña con otro regreso bomba

El futuro de Maizon Rodríguez, una incógnita en Unión

El futuro de Maizon Rodríguez, una incógnita en Unión

Unión, con el objetivo de retener a Nicolás Palavecino

Unión, con el objetivo de retener a Nicolás Palavecino

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!