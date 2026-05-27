Un obrero cayó de un tercer piso en barrio Candioti Sur y sufrió un grave traumatismo de cráneo

El trabajador, de 37 años, sufrió una fuerte caída en una obra en construcción sobre Balcarce al 1800 y permanece internado con múltiples lesiones.

Grave accidente laboral: Un obrero de 37 años sufrió una fuerte caída desde un tercer piso en una obra en construcción en barrio Candioti Sur, Santa Fe.

Un grave accidente laboral ocurrió este miércoles por la tarde en una obra en construcción ubicada en barrio Candioti Sur , en la ciudad de Santa Fe . Un obrero de 37 años cayó desde un tercer piso mientras realizaba tareas en el edificio y debió ser trasladado de urgencia por personal del servicio de emergencias 107.

El hecho se registró cerca de las 16:10 en un inmueble en obra situado sobre calle Balcarce al 1800, donde rápidamente se desplegó un operativo de asistencia médica y policial.

Traslado urgente y estudios médicos

Tras el aviso a la central de emergencias, una unidad del SIES 107 llegó al lugar para asistir al trabajador accidentado. El operario fue identificado como Gonzalo Molina, de 37 años.

Debido a la gravedad de la caída, el hombre fue derivado de urgencia al Hospital José María Cullen, donde ingresó con múltiples lesiones.

cullen José Busiemi

Desde el efector de salud informaron que el paciente presenta politraumatismos, principalmente en la zona del cráneo, por lo que debieron realizarle una tomografía para evaluar el traumatismo craneal sufrido tras el impacto.

Además, los médicos detectaron una contusión pulmonar en el pulmón izquierdo, aunque indicaron que el obrero se encuentra hemodinámicamente estable.

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Investigan cómo ocurrió la caída

En el lugar intervino personal del Destacamento 11 de la Unidad Regional I, mientras que las actuaciones quedaron a cargo del subcomisario Bellini.

Ahora se intenta determinar en qué circunstancias ocurrió el accidente y si el trabajador contaba con las medidas de seguridad correspondientes al momento de la caída.