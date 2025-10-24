¿Cuáles son las chances para Nicolás Varrone de llegar a la F1 en el corto plazo?

Uno Santa Fe | Ovación | Nicolás Varrone

24 de octubre 2025 · 16:26hs
El automovilismo argentino recibió una muy buena noticia, luego de que se confirmara que Nicolás Varrone correrá a partir del año que viene para la escudería Van Amersfoort Racing de Fórmula 2 (F2), lo que genera una gran ilusión por la posibilidad de que llegue a la F1.

Una hipotética llegada de Varrone a la Fórmula 1 no sería nada fácil, pero la realidad marca que la posibilidad existe.

Esto se debe a que Varrone es piloto de General Motors, que llegará a la Fórmula 1 el año que viene a través de Cadillac. Dicha escudería tendrá como representantes en la categoría reina al mexicano Sergio “Checo” Pérez y al finlandés Valtteri Bottas, quienes cuenta con una grandísima experiencia y tendrán un rol importantísimo: desarrollar un auto que muy probablemente durante sus primeros meses esté en las últimas posiciones.

¿Puede llegar Varrone a la F1?

Si bien Pérez y Bottas tendrán todo el apoyo y paciencia por parte del equipo, el mexicano tiene 35 años y el finlandés 36, por lo que no tendrían muchos años por delante en la categoría.

Allí es donde se presentaría esta gran oportunidad para Varrone, que tendrá que convencer a los directivos con buenas actuaciones en la Fórmula 2. En dicha categoría, no la tendrá nada fácil, ya que Amersfoort marcha penúltima este año en el campeonato de constructores, por lo que el argentino tendrá un enorme desafío.

A su vez, Varrone tendrá un rival directo. Se trata del estadounidense Colton Herta, que no solo será el piloto de reserva en Cadillac el año que viene, sino que también correrá en la Fórmula 2 para la escudería Hitech.

El currículum de Herta, que también es piloto de General Motors, no es para nada malo, ya que lleva siete temporadas en IndyCar, donde consiguió 19 podios, 16 poles, nueve triunfos y un subcampeonato en 2024.

Sin embargo, Varrone no se queda atrás: el experimentado piloto de resistencia de solo 24 años ya ganó las 24 horas de Le Mans en la clase GTE AM en 2023, mientras que en aquella temporada también se consagró en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en la clase LGE TE Am.

Varrone tendrá un 2026 muy intenso por delante en la Fórmula 2, que podría ser su trampolín para llegar a la Fórmula 1, donde compartiría categoría con su compatriota y amigo, Franco Colapinto.

