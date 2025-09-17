Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Cuándo es la revancha entre Racing y Vélez por la Libertadores

Los equipos argentinos definirán la serie por un lugar en las semifinales del certamen continental.

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2025 · 06:51hs
Cuándo es la revancha entre Racing y Vélez por la Libertadores

Racing y Vélez se encuentran disputando los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, garantizando al menos un equipo argentino en las semifinales del certamen continental.

La “Academia”, uno de los máximos candidatos, logró una épica clasificación revirtiendo de manera agónica la serie con Peñarol en el Cilindro.

En tanto, el “Fortín” se había traído un empate de Brasil ante Fortaleza, para ganarle con autoridad 2-0 de local y meterse entre los ocho mejores.

La ida fue 1-0 para el equipo de Gustavo Costas en Liniers, con el tanto de Maravilla Martínez.

Cuándo se juega Racing vs. Vélez, el partido de vuelta

La serie inició este martes 16 de septiembre en Liniers y se definirá el próximo martes 23 de septiembre, desde las 19 horas, en Avellaneda. Si bien ambos finalizaron primeros en sus grupos, Racing tuvo mejor puntaje.

A la “Academia” le alcanza con cualquier empata (o una victoria) para clasificar a la próxima instancia, mientras que el “Fortín” necesita cualquier victoria por la mínima para igualar la serie y forzar los penales, mientras que un triunfo por dos o más goles lo depositará en semifinales.

Calendario de la Copa Libertadores 2025

  • Octavos de Final: a partir del 13 de agosto.
  • Cuartos de final: 17 de septiembre.
  • Semifinales: 22 de octubre.
  • Final: el 29 de noviembre a partido único sin sede confirmada.
Racing Vélez Libertadores
Noticias relacionadas
Racing venció a San Lorenzo y obtuvo su primer triunfo como local.

Racing aprovechó los errores de San Lorenzo y ganó su primer partido como local

Gustavo Costas podrá estar en el banco en el partido que este viernes Racing jugará con San Lorenzo.

La AFA habilitó a Gustavo Costas para dirigir a Racing frente a San Lorenzo

Racing recibirá este viernes a San Lorenzo.

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

river y racing, otra vez enfrentados: tironeo por la fecha del cruce en copa argentina

River y Racing, otra vez enfrentados: tironeo por la fecha del cruce en Copa Argentina

Lo último

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

Madelón, mesurado en Unión: No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera

Madelón, mesurado en Unión: "No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera"

Último Momento
La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

La buena noticia que recibió el DT de Colón antes de recibir a Deportivo Morón

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

Madelón, mesurado en Unión: No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera

Madelón, mesurado en Unión: "No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera"

La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

Madelón: No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia

Madelón: "No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia"

Ovación
La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

La Salle Jobson se llevó un triunfo en el inicio de la fecha 3 del Chijí Serenotti

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

El Nuevo Car Show tuvo un gran fin de semana en Paraná

Festejos de Gimnasia, Unión A y Unión B en el Oficial Prefederal

Festejos de Gimnasia, Unión A y Unión B en el Oficial Prefederal

Walter Otta: Colón tiene jerarquía, y hay que respetarlo

Walter Otta: "Colón tiene jerarquía, y hay que respetarlo"

Independiente Rivadavia, con cambios de Berti para visitar a Unión

Independiente Rivadavia, con cambios de Berti para visitar a Unión

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit