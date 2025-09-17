Cuándo es la revancha entre Racing y Vélez por la Libertadores

Los equipos argentinos definirán la serie por un lugar en las semifinales del certamen continental.

Racing y Vélez se encuentran disputando los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 , garantizando al menos un equipo argentino en las semifinales del certamen continental.

La “Academia”, uno de los máximos candidatos, logró una épica clasificación revirtiendo de manera agónica la serie con Peñarol en el Cilindro.

En tanto, el “Fortín” se había traído un empate de Brasil ante Fortaleza, para ganarle con autoridad 2-0 de local y meterse entre los ocho mejores.

La ida fue 1-0 para el equipo de Gustavo Costas en Liniers, con el tanto de Maravilla Martínez.

Cuándo se juega Racing vs. Vélez, el partido de vuelta

La serie inició este martes 16 de septiembre en Liniers y se definirá el próximo martes 23 de septiembre, desde las 19 horas, en Avellaneda. Si bien ambos finalizaron primeros en sus grupos, Racing tuvo mejor puntaje.

A la “Academia” le alcanza con cualquier empata (o una victoria) para clasificar a la próxima instancia, mientras que el “Fortín” necesita cualquier victoria por la mínima para igualar la serie y forzar los penales, mientras que un triunfo por dos o más goles lo depositará en semifinales.

Calendario de la Copa Libertadores 2025