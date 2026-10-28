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Se viene un nuevo Superclásico: así terminaron los últimos 10 Boca-River

Boca y River se enfrentarán el domingo en una nueva edición del Superclásico que será clave para ambos par la definición del Clausura

28 de octubre 2026 · 15:11hs
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Se viene un nuevo Superclásico: así terminaron los últimos 10 Boca-River

Boca y River se enfrentarán este domingo en una nueva edición del Superclásico que será clave para ambos equipos ya que el encuentro llega en un momento definitorio del campeonato. Boca está primero en la tabla anual junto con Argentinos Juniors e irá por un nuevo triunfo que le permita quedar cada vez más cerca del título de Campeón de Liga.

El Xeneize, además, busca mantener el envión anímico luego de conseguir la clasificación a la gran final de la Copa Sudamericana luego de eliminar hace poco más de una semana al Vasco da Gama de Brasil nada más y nada menos que en el mítico Estadio de Maracaná.

River, por su parte, pudo encontrar cierta estabilidad en cuanto a resultados desde la salida de Eduardo Coudet y la llegada de Leonardo Ponzio como director técnico interino.

De esta manera, el Millonario se acomodó en puestos de clasificación a los playoffs en el Torneo Clausura y mantiene una mínima chance de pelear incluso por el título de Campeón de Liga, aunque depende de un verdadero milagro por la cantidad de resultados que se deben dar a su favor.

En los últimos 10 Superclásicos se vio una leve ventaja para Boca, que se quedó con el triunfo en cinco ocasiones, mientras que River se impuso cuatro veces y empataron el partido restante.

Así salieron los últimos 10 Superclásicos

Copa de la Liga 2022: River 0 - 1 Boca

Liga Profesional 2022: Boca 1 - 0 River

Liga Profesional 2023: River 1 - 0 Boca

Copa de la Liga 2023: Boca 0 - 2 River

Copa de la Liga 2024: River 1 - 1 Boca

Copa de la Liga 2024: River 2 - 3 Boca

Liga Profesional 2024: Boca 0 - 1 River

Torneo Apertura 2025: River 2 - 1 Boca

Torneo Clausura 2025: Boca 2 - 0 River

Torneo Apertura 2026: River 0 - 1 Boca

Superclásico Boca River
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