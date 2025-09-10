Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

Cuándo se realiza el sorteo del Mundial 2026

Tras las Eliminatorias, las miradas en Sudamérica empiezan a posarse en el sorteo de los grupos.

10 de septiembre 2025
Con el final de las Eliminatorias Sudamericanas este martes, las miradas del mundo del fútbol se centran ahora en el sorteo del Mundial 2026, un evento que definirá los grupos y los cruces de la próxima Copa del Mundo.

El sorteo se celebrará en la ciudad de Washington DC, el próximo 5 de diciembre de 2025. El evento tendrá lugar en la Kennedy Center a las 11 horas de la Argentina.

A diferencia de las ediciones anteriores, el sorteo incluirá a 48 selecciones, por lo que se espera un formato más dinámico.

Las particularides del sorteo del Mundial

El sorteo de este Mundial será diferente a los anteriores, ya que por primera vez contará con 48 equipos en lugar de 32. Los equipos se dividirán en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.

Las selecciones se distribuirán en cuatro bombos, según el ranking FIFA. La ubicación de los equipos en cada bombo se definirá con base en el ranking actualizado, que se publicará después de que finalicen todas las eliminatorias continentales.

