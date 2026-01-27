Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras los test de Barcelona

El piloto argentino retomará la actividad oficial en febrero, en la recta final de la pretemporada de la Fórmula 1 2026.

Tras completar sus primeros ensayos en Barcelona, Franco Colapinto ya tiene definido cuándo volverá a subirse al auto en el marco de la pretemporada de la Fórmula 1 2026 tras los test de España.

Luego del test privado disputado en el Circuito de Barcelona-Catalunya, el argentino regresará a la actividad oficial entre el 11 y el 13 de febrero , cuando se desarrollen las primeras pruebas abiertas en Baréin .

Según confirmó la FIA, la pretemporada 2026 se extenderá por 11 días, casi el doble de lo habitual, debido a la implementación del nuevo reglamento técnico. El primer bloque se está llevando a cabo en Barcelona, del 26 al 30 de enero, en sesiones cerradas y sin transmisión, destinadas a detectar fallas iniciales y evaluar el comportamiento de los nuevos monoplazas sin exponer información sensible.

Colapinto brilló con su Alpine en Montmeló

En ese contexto, Colapinto vivió una jornada intensa durante los test en Montmeló, cuando su Alpine A526 quedó detenido en pista y obligó a neutralizar la sesión con bandera roja. El inconveniente no pasó a mayores: el piloto argentino regresó por sus propios medios a boxes, continuó el programa previsto y cerró el día con un balance positivo, completando 60 vueltas y registrando tiempos que lo ubicaron tercero entre los autos presentes.

Lejos de quedar condicionado por el contratiempo, el pilarense mostró una evolución constante a lo largo de la jornada, mejorando sus registros entre la sesión matutina y la vespertina, mientras se adaptaba a un auto completamente nuevo y a las exigencias aerodinámicas del reglamento 2026.

Desde la escudería francesa minimizaron la situación y remarcaron que se trató de un problema menor, habitual en jornadas enfocadas en la fiabilidad y la recolección de datos.

Luego de las pruebas en Baréin —que tendrán una segunda tanda del 18 al 20 de febrero— Colapinto y Alpine apuntarán de lleno al inicio oficial de la temporada. La Fórmula 1 2026 comenzará con el Gran Premio de Australia, que se disputará del 6 al 8 de marzo en Melbourne, marcando el primer fin de semana competitivo del año y el verdadero punto de partida para el proyecto del argentino en la máxima categoría.