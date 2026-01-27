Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras los test de Barcelona

El piloto argentino retomará la actividad oficial en febrero, en la recta final de la pretemporada de la Fórmula 1 2026.

Ovación

Por Ovación

27 de enero 2026 · 13:57hs
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras los test de Barcelona

Tras completar sus primeros ensayos en Barcelona, Franco Colapinto ya tiene definido cuándo volverá a subirse al auto en el marco de la pretemporada de la Fórmula 1 2026 tras los test de España.

Luego del test privado disputado en el Circuito de Barcelona-Catalunya, el argentino regresará a la actividad oficial entre el 11 y el 13 de febrero, cuando se desarrollen las primeras pruebas abiertas en Baréin.

Según confirmó la FIA, la pretemporada 2026 se extenderá por 11 días, casi el doble de lo habitual, debido a la implementación del nuevo reglamento técnico. El primer bloque se está llevando a cabo en Barcelona, del 26 al 30 de enero, en sesiones cerradas y sin transmisión, destinadas a detectar fallas iniciales y evaluar el comportamiento de los nuevos monoplazas sin exponer información sensible.

Colapinto brilló con su Alpine en Montmeló

En ese contexto, Colapinto vivió una jornada intensa durante los test en Montmeló, cuando su Alpine A526 quedó detenido en pista y obligó a neutralizar la sesión con bandera roja. El inconveniente no pasó a mayores: el piloto argentino regresó por sus propios medios a boxes, continuó el programa previsto y cerró el día con un balance positivo, completando 60 vueltas y registrando tiempos que lo ubicaron tercero entre los autos presentes.

Lejos de quedar condicionado por el contratiempo, el pilarense mostró una evolución constante a lo largo de la jornada, mejorando sus registros entre la sesión matutina y la vespertina, mientras se adaptaba a un auto completamente nuevo y a las exigencias aerodinámicas del reglamento 2026.

Desde la escudería francesa minimizaron la situación y remarcaron que se trató de un problema menor, habitual en jornadas enfocadas en la fiabilidad y la recolección de datos.

Luego de las pruebas en Baréin —que tendrán una segunda tanda del 18 al 20 de febrero— Colapinto y Alpine apuntarán de lleno al inicio oficial de la temporada. La Fórmula 1 2026 comenzará con el Gran Premio de Australia, que se disputará del 6 al 8 de marzo en Melbourne, marcando el primer fin de semana competitivo del año y el verdadero punto de partida para el proyecto del argentino en la máxima categoría.

Colapinto Barcelona Alpine
Noticias relacionadas
la asb definio como se jugaran los torneos 2026

La ASB definió cómo se jugarán los torneos 2026

Central Córdoba y Atlético Tucumán juegan en Santiago del Estero una nueva edición del Clásico norteño.

Atlético Tucumán y Central Córdoba buscan despegar en el Apertura

newells e independiente chocan con urgencias en rosario

Newell's e Independiente chocan con urgencias en Rosario

gimnasia de mendoza recibe a san lorenzo tras un debut historico

Gimnasia de Mendoza recibe a San Lorenzo tras un debut histórico

Lo último

Unión podría tener un cupo extra y sueña con el regreso de Mauricio Martínez

Unión podría tener un cupo extra y sueña con el regreso de Mauricio Martínez

La ASB definió cómo se jugarán los torneos 2026

La ASB definió cómo se jugarán los torneos 2026

Inversiones, líneas de crédito y afianzar una sociedad estratégica: las claves de la reunión entre Pullaro y el embajador chino

Inversiones, líneas de crédito y afianzar una "sociedad estratégica": las claves de la reunión entre Pullaro y el embajador chino

Último Momento
Unión podría tener un cupo extra y sueña con el regreso de Mauricio Martínez

Unión podría tener un cupo extra y sueña con el regreso de Mauricio Martínez

La ASB definió cómo se jugarán los torneos 2026

La ASB definió cómo se jugarán los torneos 2026

Inversiones, líneas de crédito y afianzar una sociedad estratégica: las claves de la reunión entre Pullaro y el embajador chino

Inversiones, líneas de crédito y afianzar una "sociedad estratégica": las claves de la reunión entre Pullaro y el embajador chino

Unión oficializó a Menossi hasta 2026 y suma experiencia en el medio

Unión oficializó a Menossi hasta 2026 y suma experiencia en el medio

Baja de imputabilidad: Pullaro alista a Provincias Unidas y quiere exponer en el Congreso

Baja de imputabilidad: Pullaro alista a Provincias Unidas y quiere exponer en el Congreso

Ovación
Lucas Menossi, nueva cara de Unión: Quiero volver al nivel que mostré en Tigre

Lucas Menossi, nueva cara de Unión: "Quiero volver al nivel que mostré en Tigre"

Ezequiel Medrán sobre el caso Kevin López: Cada jugador que llega debe estar seguro de quedarse

Ezequiel Medrán sobre el caso Kevin López: "Cada jugador que llega debe estar seguro de quedarse"

Final feliz: Colón acordó la salida de José Neris a América de Cali

Final feliz: Colón acordó la salida de José Neris a América de Cali

Colón blinda su futuro: cuatro juveniles firmaron su primer contrato

Colón blinda su futuro: cuatro juveniles firmaron su primer contrato

Del acuerdo a la nada: los fichajes que se frustraron en Colón

Del acuerdo a la nada: los fichajes que se frustraron en Colón

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"