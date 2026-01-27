Final feliz: Colón acordó la salida de José Neris a América de Cali

Colón llegó a un acuerdo con América de Cali para la cesión del uruguayo José Neris. En qué condiciones se va el delantero.

Después de varios días de incertidumbre y negociaciones intensas, Colón logró destrabar la situación contractual de José Neris y le encontró una salida favorable a una novela que había generado tensión en Santa Fe. El delantero uruguayo continuará su carrera en América de Cali, pero lo hará a préstamo y con condiciones claras que resguardan los derechos del club sabalero.

El conflicto se había originado luego de que el atacante, tras una destacada temporada en Montevideo City Torque, buscara quedar en libertad de acción para firmar directamente con el club colombiano. Sin embargo, desde el primer momento, la dirigencia rojinegra dejó en claro que Colón es dueño del 65% de la ficha del futbolista y que no estaba dispuesto a resignar ese patrimonio.

Colón defendió su postura

Ante el intento de salida unilateral, la dirigencia sabalera se mantuvo firme. Neris, finalmente, se presentó a trabajar en Colón, reconociendo la vigencia de su vínculo contractual con la institución santafesina. A partir de allí se intensificaron las gestiones para encontrar una solución que conformara a todas las partes.

Lejos de romper relaciones, el club optó por negociar. Así se llegó a un acuerdo con América de Cali, que incorporará al delantero a préstamo, con dos ventanas futuras para ejecutar una opción de compra y adquirir su ficha de manera definitiva.

Interés desde Argentina y Colombia

Durante el proceso también aparecieron otras alternativas para el atacante. San Lorenzo de Almagro realizó sondeos formales y Gimnasia de Mendoza presentó una propuesta concreta, pero ninguna de esas opciones terminó prosperando.

José Neris.jpg José Neris llegó a Santa Fe, y se fue con lo que vino a buscar, la salida de Colón para jugar en América de Cali. Prensa Colón

El deseo del jugador de continuar su carrera en el exterior y la firme postura de Colón para no perder sus derechos económicos terminaron inclinando la balanza hacia el fútbol colombiano.

Un delantero en gran momento

Neris llega al conjunto caleño tras su mejor temporada a nivel profesional. Con la camiseta de Montevideo City Torque, disputó 34 partidos, convirtió 16 goles y brindó tres asistencias, números que despertaron el interés de varios clubes del continente.

A sus 25 años, el delantero nacido en Montevideo ya pasó por River Plate de Uruguay, Albion, Peñarol, Colón y el propio Torque, consolidándose como un atacante de potencia física, movilidad y presencia en el área.

Negocio redondo para el Sabalero

Para Colón, el desenlace representa un acuerdo beneficioso: evita un conflicto legal, mantiene el porcentaje mayoritario de la ficha y deja abierta la puerta a una futura transferencia definitiva que podría significar un ingreso económico importante.

LEER MÁS: Bonansea, con la idea fija en Colón: "Quiero que el hincha se sienta identificado conmigo"

Así, lo que amenazaba con transformarse en un problema contractual terminó resolviéndose con un final feliz para todas las partes, con Neris rumbo a Colombia y Colón cuidando uno de sus activos.