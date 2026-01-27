Uno Santa Fe | Ovación | Atlético Tucumán

Atlético Tucumán y Central Córdoba buscan despegar en el Apertura

El Decano y el Ferroviario se enfrentan en el José Fierro con la necesidad de sumar su primer triunfo tras un debut con tropiezos y polémicas.

Ovación

Por Ovación

27 de enero 2026 · 13:29hs
Central Córdoba y Atlético Tucumán juegan en Santiago del Estero una nueva edición del Clásico norteño.

Atlético Tucumán y Central Córdoba de Santiago del Estero se medirán este martes desde las 22.15 en el estadio Monumental José Fierro, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos llegan golpeados tras perder en el debut y necesitan un resultado positivo para encaminar su arranque en el certamen.

El conjunto dirigido por Hugo Colace viene de caer ante Independiente Rivadavia en un encuentro que estuvo marcado por una tormenta, un corte de luz y un final cargado de controversia. El gol que definió el partido generó dudas y dejó al Decano con bronca y sin puntos en el inicio del campeonato. Ahora, en condición de local, Atlético intentará apoyarse en su gente para recuperar confianza y sumar su primera victoria. La clave estará en mejorar la solidez defensiva y aprovechar la experiencia de referentes como Leandro Díaz en ofensiva.

Del otro lado, Central Córdoba atraviesa el comienzo del ciclo de Lucas Pusineri como entrenador. El Ferroviario perdió 1-0 frente a Gimnasia de Mendoza en el Madre de Ciudades, en un partido que evidenció la necesidad de mayor rodaje y coordinación colectiva. Pese al traspié, el DT destacó que fue su primer partido oficial al mando y que el plantel aún está en etapa de evaluación. Con nombres de experiencia como Santiago Moyano y una base que se mantiene, el equipo santiagueño buscará mostrar una mejor versión en Tucumán.

Formaciones probables de Atlético Tucumán vs Central Córdoba

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Gabriel Compagnucci, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Kevin Ortiz, Nicolás Laméndola; Martín Ortega y Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.

Central Córdoba (SE): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Leonardo Marchi; Marco Iacobellis, Lucas González, Fernando Juárez; Diego Barrera, Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Dónde ver el partido en vivo

El partido se jugará en el Monumental José Fierro, con arbitraje de Andrés Gariano y Álvaro Carranza en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Atlético Tucumán Central Córdoba ferroviario
