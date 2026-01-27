Gimnasia de Mendoza recibe a San Lorenzo tras un debut histórico

El Lobo vuelve a jugar en casa en Primera luego de más de cuatro décadas y enfrenta a un Ciclón urgido de puntos.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza será local este martes frente a San Lorenzo en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 . El equipo mendocino llega entonado tras un triunfo histórico en su regreso a la máxima categoría, mientras que el Ciclón necesita recuperarse tras un arranque adverso. El encuentro comenzará a las 20:00 , contará con el arbitraje de Ariel Penel y tendrá a Juan Pablo Loustau en el VAR. La transmisión será por TNT Sports .

El Lobo mendocino dio el golpe en la primera jornada al vencer 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero , gracias a un tanto tempranero de Valentino Simoni . Más allá de los tres puntos, el triunfo tuvo un valor simbólico enorme: significó su primer partido en Primera División en más de 40 años . Con el impulso anímico en alza, el equipo dirigido por Ariel Broggi intentará hacerse fuerte ante su público y consolidar su buen inicio en la máxima categoría.

El panorama es diferente para San Lorenzo. El conjunto azulgrana cayó 3-2 ante Lanús en el Nuevo Gasómetro, en un partido cambiante donde no alcanzó el doblete de Alexis Cuello. Los goles de Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno sellaron la victoria del Granate. El equipo conducido por Damián Ayude necesita sumar para no quedar relegado en el arranque del torneo. La misión será mejorar la solidez defensiva y sostener la efectividad ofensiva que mostró Cuello, una de las figuras del debut.

Formaciones probables de Gimnasia (M) y San Lorenzo

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.