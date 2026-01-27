Lucas Cano: "La B Nacional es muy difícil, Colón no tiene que estar ahí"

Lucas Cano ya dejó su sello en la red y sueña en grande con Colón. El delantero habló de objetivos, adaptación y el desafío que se viene.

El arranque de Lucas Cano con la camiseta de Colón no pudo ser mejor. El delantero, llegado desde el fútbol venezolano, marcó el segundo gol en la victoria ante Miramar Misiones por la Serie Río de la Plata y empieza a ganarse un lugar en la consideración de Ezequiel Medrán de cara a una temporada que asoma exigente.

El atacante no ocultó lo que representa este paso en su carrera. “ Llego a un gran club, que no tiene que estar en segunda división . Es un equipo con mucha historia y que tiene que estar donde merece”, remarcó, dejando en claro que entiende el peso de la camiseta que ahora defiende.

Cano sabe que el camino no será sencillo. “La B Nacional es muy difícil, es partido a partido y los detalles hacen la diferencia. Tenemos que arrancar desde la primera fecha con todo”, agregó, con la mirada puesta en el debut oficial.

Un delantero para todo el frente de ataque

Su llegada no fue casual. Medrán lo pidió por su versatilidad ofensiva. “Me trajeron para jugar por todo el frente de ataque. Puedo hacerlo de nueve o como segunda punta, donde el técnico me necesite”, explicó.

Esa polifuncionalidad le permite meterse en una competencia interna fuerte pero sana. “Hay jugadores de mucha calidad, pero el que mejor esté va a jugar. Cada uno tiene que dar el cien por ciento y después decide el entrenador”, sostuvo.

Del fútbol venezolano al rigor del Ascenso

Cano también marcó diferencias entre su última experiencia y lo que se viene. “No hay mucha similitud con el fútbol venezolano. La B Nacional es más intensa, más física, con mucho roce y segunda pelota”, analizó.

Lucas Cano.jpg Lucas Cano viene pidiendo pista en el equipo alternativo que prepara Ezequiel Medrán en Colón. Prensa Colón

Sin embargo, no llega sin antecedentes: ya jugó en la categoría con San Martín de Tucumán, Güemes y Chacarita. “Sé lo que es y trato de aportar esa experiencia”, afirmó.

Un goleador que quiere seguir de racha

Sobre sus características, fue claro y directo. “Soy un delantero que intenta estar siempre cerca del arco, pero también salir a jugar con mis compañeros. Y la que queda, tratar de meterla. Hacer goles es lo más importante para ayudar al equipo”.

Con un tanto ya en sus primeros amistosos y confianza en alza, Lucas Cano empieza a escribir sus primeras líneas en Colón. Y su mensaje es tan simple como ambicioso: goles para que el Sabalero vuelva al lugar que, según él, nunca debió dejar.