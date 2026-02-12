Cultura ASB será proclamada al frente de la Santafesina

Uno Santa Fe | Ovación | Cultura ASB

Al no presentarse listas opositoras, la nómina Cultura ASB encabezada por Andrés Dentesano, asumirá en la Asamblea General Ordinaria del 16 de febrero.

12 de febrero 2026 · 08:23hs
La Asociación Santafesina de Básquet transita un recambio institucional sin contienda electoral: vencido el plazo reglamentario, la lista “Cultura ASB” fue la única presentada y será proclamada oficialmente el 16 de febrero en la Asamblea General Ordinaria.

Proceso institucional

Conforme a los tiempos establecidos por el estatuto, no se oficializaron nóminas alternativas, por lo que el espacio Cultura ASB quedó en condiciones de asumir la conducción de la entidad madre del básquet capitalino.

La presidencia estará a cargo de Andrés Dentesano, acompañado en la vicepresidencia por Ariel Marcelo Montenegro. La Secretaría General será ocupada por Horacio Orlando de Lourdes Sosa, mientras que María Belén Galetto se desempeñará como prosecretaria. En el área financiera, Pablo Carranza asumirá como tesorero y Exequiel Héctor Schurrer como protesorero.

Órganos de control y justicia

En el esquema institucional también quedaron definidos los órganos de fiscalización y disciplina, pilares clave en la gobernanza deportiva. Dante Luis Valentinis será síndico titular y Nicolás Fabián Cafaro, síndico suplente. El Tribunal de Justicia, responsable de dirimir conflictos reglamentarios y cuestiones disciplinarias, estará integrado por Juan José Scarafia, Fabio Daniel Cremón y Jorge José María Grosso.

Con este escenario, la ASB iniciará una nueva etapa dirigencial sin disputa electoral, enfocada en la planificación de competencias, el fortalecimiento de las divisiones formativas y la consolidación administrativa en un contexto que exige profesionalización y eficiencia en la gestión federativa.

