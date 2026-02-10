Uno Santa Fe | Santa Fe | Policía

La provincia afirmó que la Policía está "en un nivel de operatividad aceptable" en Santa Fe

"Estamos trabajando minuto a minuto en la operatividad policial. Mentiría si decimos que estamos en total normalidad pero estamos trabajando con niveles de operatividad que son aceptables", remarcó el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino.

10 de febrero 2026 · 20:53hs
El secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino

El gobierno provincial admitió que las protestas de sectores de la Policía de Santa Fe frente a la Jefatura de la Unidad Regional II tienen un impacto en la "normalidad" de la prestación del servicio, pero afirmó que "la Policía está trabajando en un nivel de operatividad aceptable".

La provincia rompió el silencio por las protestas de la Policía de Santa Fe

El secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, sostuvo que "es difícil tener un canal de diálogo".

"No es falta de voluntad ni falta de recursos, quizás mejorando aspectos en los canales de comunicación vamos a poder destrabar el conflicto", indicó, mientras en Ovidio Lagos al 5200 continuaban las protestas con el tránsito interrumpido y la quema de neumáticos.

"Estamos trabajando minuto a minuto en la operatividad policial. Mentiría si decimos que estamos en total normalidad pero estamos trabajando con niveles de operatividad que son aceptables", remarcó Santantino, quien añadió: "El canal de diálogo está abierto y no lo vamos a cerrar nunca".

Dijo que "lo que necesitan los santafesinos es tener a la Policía en la calle" y aseveró que la "principal prioridad" del gobierno provincial es resolver el conflicto "en el marco del diálogo y del consenso. La voluntad de resolverlo está".

"Estamos enormemente agradecidos con el personal de la Policía de Santa Fe que nos ha permitido implementar este plan", aclaró el funcionario provincial, y remarcó que "la situación más compleja" es la que se vive en Rosario, pero resaltó que se encuentran "en diálogo con todos los jefes de la provincia".

"Hay preocupación pero no es una situación crítica", concluyó el funcionario.

