CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

Con un segundo tiempo de 26-9, CUST (1) superó como visitante a Alma Juniors (1) por 54 a 33, para estirar la definición de la semifinal a un desempate.
Por Ovación
El tercer duelo se jugará el domingo 2 de noviembre en el Pay Zumé; en tanto el segundo choque entre República del Oeste (0)-Gimnasia (1) irá el viernes 31 a las 21.30 en el Malvinas Argentinas.
Síntesis Alma Juniors - CUST
ALMA JUNIORS 33: Malena Baum 2, Virginia Ruiz 2, Sabrina Mottier 8, Mía Andereggen 8, Magdalena Brega 4 (FI) Catalina Huber 2, Jazmín Mottier 2, Eugenia Freyre 0, Ximena Casse 0, Sofía Descalzo 2, Julia Gaggiamo 3, Gimena Heinzen 0. DT: Sebastián Gaztambide.
CUST 54: Paula Cortes 14, Paula Lazcano 10, Ana Mina 12, Florencia Maidana 0, Araceli Ghirardi 9 (FI) Milagros Hassan 0, Catalina Echegaray 0, Zoe Castillo 1, Lara De Diego 2, Melina Schneider 3, Martina Peralta 3. DT: Susana Goncebat.
Parciales: 12-15, 24-28 y 28-42.
Árbitros: Abril Robledo Mas, Juan Ghirimoldi y Dafne Acosta.
Cancha: Enzo Scocco.
Fuente: ASB