CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

Con un segundo tiempo de 26-9, CUST (1) superó como visitante a Alma Juniors (1) por 54 a 33, para estirar la definición de la semifinal a un desempate.

El tercer duelo se jugará el domingo 2 de noviembre en el Pay Zumé; en tanto el segundo choque entre República del Oeste (0)-Gimnasia (1) irá el viernes 31 a las 21.30 en el Malvinas Argentinas.