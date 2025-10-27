Uno Santa Fe | Ovación | CUST

CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

CUST le ganó a Alma Juniors por 54-33 para estirar la definición de la semifinal a un desempate, en el Clausura Femenino.

27 de octubre 2025 · 09:32hs
CUST forzó un desempate ante Alma en una serie semifinal en el Clausura Femenino

Con un segundo tiempo de 26-9, CUST (1) superó como visitante a Alma Juniors (1) por 54 a 33, para estirar la definición de la semifinal a un desempate.

El tercer duelo se jugará el domingo 2 de noviembre en el Pay Zumé; en tanto el segundo choque entre República del Oeste (0)-Gimnasia (1) irá el viernes 31 a las 21.30 en el Malvinas Argentinas.

ALMA JUNIORS 33: Malena Baum 2, Virginia Ruiz 2, Sabrina Mottier 8, Mía Andereggen 8, Magdalena Brega 4 (FI) Catalina Huber 2, Jazmín Mottier 2, Eugenia Freyre 0, Ximena Casse 0, Sofía Descalzo 2, Julia Gaggiamo 3, Gimena Heinzen 0. DT: Sebastián Gaztambide.

CUST 54: Paula Cortes 14, Paula Lazcano 10, Ana Mina 12, Florencia Maidana 0, Araceli Ghirardi 9 (FI) Milagros Hassan 0, Catalina Echegaray 0, Zoe Castillo 1, Lara De Diego 2, Melina Schneider 3, Martina Peralta 3. DT: Susana Goncebat.

Parciales: 12-15, 24-28 y 28-42.

Árbitros: Abril Robledo Mas, Juan Ghirimoldi y Dafne Acosta.

Cancha: Enzo Scocco.

