Colapinto tendría de compañero en Alpine a una joven promesa que dejó libre McLaren

Según comunicó la BBC, la escudería francesa Alpine negocia con el irlandés Alex Dunne, quien tuvo una gran temporada en la Fórmula 2

Según publicó la BBC, servició informativo público de Reino Unido, la jovén promesa irlandesa Alex Dunne, quien rompió su contrato con McLaren, comenzó negociaciones con Alpine para formar parte de su estructura de pilotos a partir de la temporada 2026, por lo que podría ser una futura competencia para Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Dunne, de 20 años, debutó en la Fórmula 2 en la vigente campaña con el equipo Rodin Motorsport. Si bien ocupa el quinto puesto de la tabla, producto de dos victorias y ocho podios (aún falta el GP de Abu Dhabi), lideró la clasificación durante las primeras citas, pero sus incidentes en Monza y en Azerbaiyán y su sanción técnica en Austria, que le quitó el segundo lugar, lo alejaron de la pelea por el campeonato.

Por otra parte, el británico realizó su debut en la Máxima. En la sesión de prácticas del GP de Austria, finalizó cuarto, a solo 0,069 segundos de Oscar Piastri, su compañero y uno de los tres pilotos que aún luchan por el campeonato. Luego, tuvo una segunda chance en el GP de Italia, en el que concluyó 15°, a casi medio segundo de Lando Norris, el puntero del torneo.

Sin embargo, la escudería británica, que recientemente contrató al italiano Leonardo Fornaroli (campeón de la F2 en 2025), cortó su programa de desarrollo de manera sorpresiva. Tras su salida McLaren, se especuló con que Dunne se sumase a la escuela de jóvenes talentos de pilotos de Red Bull. No obstante, Laurent Mekies, nuevo jefe de la casa austriaca, descartó su incorporación.

De esta forma, la Academia de Alpine queda integrada por el australiano Jack Doohan, a quien Colapinto le quitó el lugar, el estonio Paul Aron y los pilotos de F2 Gabriele Mini y Kush Maini, integrantes del Programa Junior.