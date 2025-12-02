Uno Santa Fe | Ovación | River

River negocia para incorporar a Santiago Ascacíbar

River tiene en carpeta al capitán de Estudiantes de La Plata Santiago Ascacíbar. El mediocampista también está en el radar del fútbol brasileño y pidió tiempo para responder

2 de diciembre 2025 · 21:35hs
Santiago Ascacíbar está en la mira de River.

Santiago Ascacíbar está en la mira de River.

River, que está expectante ante la definición del Clausura para saber si jugará la Copa Sudamericana o la Fase 2 de la Libertadores en 2026, prepara un bombazo para el próximo mercado de pases: iniciaron gestiones por Santiago Ascacíbar.

River tiene en la mira a Santiago Ascacíbar

Mariano Barnao -persona de confianza del Muñeco- ya se contactó con el representante del capitán de Estudiantes de La Plata para comenzar las negociaciones por una posible transferencia.

El mediocampista de 28 años -quien pasó por el fútbol de Alemania y la Selección Argentina- también tiene una oferta concreta de un club brasileño (no trascendió el nombre) y le pidió más tiempo al Millonario antes de contestar y seguir avanzando en las negociaciones.

Principalmente, porque se mentaliza en el trascendental duelo con Gimnasia por la semifinal del Clausura, que se disputará el lunes en el Juan Carmelo Zerillo.

No es la primera vez que el Ruso está en el radar de River. De hecho, incluso Enzo Pérez quiso convencerlo de sumarse al club de Núñez, aunque en ese momento prefirió disputar la Copa Libertadores con el Pincha.

Ascacíbar -la principal figura y capitán del equipo de Eduardo Domínguez- renovó su vínculo con Estudiantes de La Plata en febrero de este año: firmó la extensión de su contrato hasta diciembre de 2027.

Más allá de que su hermano dejó entrever su deseo de verlo con la camiseta de Boca, el propio mediocampista no descartó jugar en ninguno de los dos en un futuro. “Es una pregunta dificilísima. Creo que los dos planteles son muy buenos, los mejores de Argentina. Boca es un gran equipo, los dos son grandes equipos. En cualquiera sería lindo porque aprendés con todo ese entorno de jugadores”, manifestó en una entrevista en ESPN en julio de este año.

River Ascacíbar Copa Sudamericana
Noticias relacionadas
river, ante su ultima chance de meterse en la copa libertadores

River, ante su última chance de meterse en la Copa Libertadores

river podria limpiar hasta 10 jugadores tras un ano sin titulos

River podría limpiar hasta 10 jugadores tras un año sin títulos

gustavo costas, despues de eliminar a river: estos chicos dan vuelta la historia

Gustavo Costas, después de eliminar a River: "Estos chicos dan vuelta la historia"

marcelo gallardo, luego de la eliminacion: fue un ano totalmente negativo

Marcelo Gallardo, luego de la eliminación: "Fue un año totalmente negativo"

Lo último

Conmoción en el fútbol argentino: murió Santiago Fredes, DT de Luján

Conmoción en el fútbol argentino: murió Santiago Fredes, DT de Luján

Pese a quedar en libertad, la madre que abandonó a su hijo con síndrome de down, no podrá vincularse con el menor

Pese a quedar en libertad, la madre que abandonó a su hijo con síndrome de down, no podrá vincularse con el menor

River negocia para incorporar a Santiago Ascacíbar

River negocia para incorporar a Santiago Ascacíbar

Último Momento
Conmoción en el fútbol argentino: murió Santiago Fredes, DT de Luján

Conmoción en el fútbol argentino: murió Santiago Fredes, DT de Luján

Pese a quedar en libertad, la madre que abandonó a su hijo con síndrome de down, no podrá vincularse con el menor

Pese a quedar en libertad, la madre que abandonó a su hijo con síndrome de down, no podrá vincularse con el menor

River negocia para incorporar a Santiago Ascacíbar

River negocia para incorporar a Santiago Ascacíbar

Colapinto tendría de compañero en Alpine a una joven promesa que dejó libre McLaren

Colapinto tendría de compañero en Alpine a una joven promesa que dejó libre McLaren

El inyectable contra la obesidad ya está disponible en droguerías santafesinas: las advertencias de los nutricionistas

El inyectable contra la obesidad ya está disponible en droguerías santafesinas: las advertencias de los nutricionistas

Ovación
Mundial 2026: el grupo más accesible que podría tener la Selección argentina

Mundial 2026: el grupo más accesible que podría tener la Selección argentina

Sorteo Mundial 2026: el grupo más difícil que podría tocarle a la selección argentina

Sorteo Mundial 2026: el grupo más difícil que podría tocarle a la selección argentina

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Alpine pone fecha al A526, el auto que manejará Franco Colapinto

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

Qué dijo Scaloni sobre la convocatoria de Messi al Mundial 2026

La nueva dirigencia de Colón ya encara su primer gran desafío: la deuda con Espínola

La nueva dirigencia de Colón ya encara su primer gran desafío: la deuda con Espínola

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"