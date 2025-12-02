River negocia para incorporar a Santiago Ascacíbar

River tiene en carpeta al capitán de Estudiantes de La Plata Santiago Ascacíbar. El mediocampista también está en el radar del fútbol brasileño y pidió tiempo para responder

River, que está expectante ante la definición del Clausura para saber si jugará la Copa Sudamericana o la Fase 2 de la Libertadores en 2026, prepara un bombazo para el próximo mercado de pases: iniciaron gestiones por Santiago Ascacíbar.

Mariano Barnao -persona de confianza del Muñeco- ya se contactó con el representante del capitán de Estudiantes de La Plata para comenzar las negociaciones por una posible transferencia.

El mediocampista de 28 años -quien pasó por el fútbol de Alemania y la Selección Argentina- también tiene una oferta concreta de un club brasileño (no trascendió el nombre) y le pidió más tiempo al Millonario antes de contestar y seguir avanzando en las negociaciones.

Principalmente, porque se mentaliza en el trascendental duelo con Gimnasia por la semifinal del Clausura, que se disputará el lunes en el Juan Carmelo Zerillo.

No es la primera vez que el Ruso está en el radar de River. De hecho, incluso Enzo Pérez quiso convencerlo de sumarse al club de Núñez, aunque en ese momento prefirió disputar la Copa Libertadores con el Pincha.

Ascacíbar -la principal figura y capitán del equipo de Eduardo Domínguez- renovó su vínculo con Estudiantes de La Plata en febrero de este año: firmó la extensión de su contrato hasta diciembre de 2027.

Más allá de que su hermano dejó entrever su deseo de verlo con la camiseta de Boca, el propio mediocampista no descartó jugar en ninguno de los dos en un futuro. “Es una pregunta dificilísima. Creo que los dos planteles son muy buenos, los mejores de Argentina. Boca es un gran equipo, los dos son grandes equipos. En cualquiera sería lindo porque aprendés con todo ese entorno de jugadores”, manifestó en una entrevista en ESPN en julio de este año.