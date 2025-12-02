Uno Santa Fe | Santa Fe | Síndrome de Down

Pese a quedar en libertad, la madre que abandonó a su hijo con síndrome de down, no podrá vincularse con el menor

La Justicia dispuso la guarda del menor bajo el cuidado de su padre y estableció una restricción de acercamiento para la mamá. El municipio y la provincia trabajan en un abordaje integral para "fortalecer los vínculos" y evaluar los factores que atraviesan a la familia.

2 de diciembre 2025 · 21:37hs
Jose Busiemi

El caso del niño de 9 años con síndrome de Down que fue abandonado por su madre el martes pasado en la zona de El Palomar conmocionó a Santa Fe y desencadenó una profunda investigación judicial y social.

Tras analizar el contexto familiar junto a la Secretaría de la Niñez de la provincia, la fiscal Milagros Parodi dispuso el viernes la liberación de la madre del niño. No obstante, la medida fue acompañada por una estricta restricción de acercamiento: por el momento, la mujer no puede tener contacto con su hijo, quien quedó formalmente bajo la guarda del padre. Esta decisión busca resguardar al menor mientras se avanza en un abordaje integral.

El trabajo integral en marcha

El secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad, Hugo Marchetti, confirmó que el trabajo institucional y el relevamiento con todos los actores involucrados ya están en marcha.

"Veníamos anticipando que el proceso iba a ser esta semana entrevistar a todos los actores. Hemos estado con la mamá, por separado con el papá, estuvimos con Valentín, vamos a estar con el hermano, y vamos a pedir opinión a las instituciones donde ellos acuden", detalló Marchetti.

El funcionario sostuvo que, por pedido de la Justicia, la madre no puede vincularse con el niño y resaltó la buena respuesta del padre: "Vimos muy buena relación del papá, muy bien en términos de continuar con la vida normal del menor, que sigue acudiendo a las instituciones educativas, él sigue concurriendo a su trabajo".

Fortalecer los vínculos familiares y evaluar factores

Marchetti evitó hablar de responsabilidades individuales y remarcó que el objetivo primordial del Estado es comprender el complejo contexto familiar para trabajar en el fortalecimiento de los vínculos.

"Nosotros entendemos que los vínculos de cuidado de padres e hijos o madres e hijos tienen que estar. Aquí evidentemente hay un hecho disruptivo respecto a cómo uno concibe las relaciones de cuidado. Por lo tanto, hay que ver de qué manera se puede recuperar", planteó.

El municipio, en coordinación con equipos de salud mental, busca una evaluación que contemple múltiples factores, más allá de la cuestión del consumo o adicciones. Marchetti reconoció la existencia de antecedentes en la familia, como una separación temporal de la madre del hogar en 2021, aunque en ese momento no se detectaron indicadores de abandono sostenido.

El foco del trabajo actual es determinar si la situación es similar a la anterior o si se necesitan nuevas intervenciones, poniendo la atención en la protección integral del niño y en el grupo familiar en su conjunto.

