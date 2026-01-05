Uno Santa Fe | Ovación | Sebastián Villa

Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa y no descartó un interés concreto de River

El presidente de Independiente Rivadavia reconoció que hay varios clubes interesados en Sebastián Villa pero fijó un precio millonario.

5 de enero 2026 · 15:49hs
Daniel Vila habló del futuro de Sebastián Villa y no descartó un interés concreto de River

El mercado de pases volvió a encenderse alrededor de Sebastián Villa y esta vez fue Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, quien rompió el silencio. El dirigente no negó un interés de River, confirmó que existen varios clubes en carrera y dejó en claro que el delantero colombiano tiene un valor elevado.

El interés por Sebastián Villa y el hermetismo dirigencial

En diálogo con TyC Sports, Vila eligió un tono cauto pero firme. Consultado puntualmente por River Plate, evitó confirmar contactos directos, aunque dejó la puerta abierta: “Estamos con varios interesados en el jugador”, explicó, sin revelar identidades ni estados avanzados de negociación.

El presidente de la Lepra mendocina remarcó que no corresponde ventilar nombres ni detalles, una postura que se sostiene en medio de un mercado sensible y con cifras importantes en juego.

El precio de Villa y la postura del club

Uno de los puntos más claros de la entrevista fue el valor económico. Vila confirmó que Independiente Rivadavia pretende 12 millones de dólares por el pase del extremo colombiano, cifra que ya había trascendido en los últimos días y que funciona como referencia para cualquier interesado.

Además, explicó que la eventual salida de Villa responde a un acuerdo previo entre las partes, pese a que el futbolista tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027.

Una salida pactada y un futuro abierto

“El año pasado convenimos que se quedaba seis meses más y que en enero, si aparecía una oportunidad interesante para él y para el club, iba a poder buscar nuevos rumbos”, detalló Vila, dejando en claro que la salida no sería intempestiva ni conflictiva.

En ese marco, el rol del representante Rodrigo Riep fue destacado por el dirigente, quien aseguró que existe una relación fluida para encontrarle a Villa “un nuevo horizonte deportivo”.

La ausencia en la pretemporada y el regreso a Mendoza

Respecto a la ausencia del delantero en el inicio de la pretemporada, Vila explicó que se le extendieron los días de vacaciones, ya que se encontraba de viaje. De no concretarse una transferencia en el corto plazo, Villa se reincorporaría la próxima semana a los trabajos del plantel. La situación genera expectativa, pero por ahora el club mantiene la calma mientras analiza escenarios.

Más allá del tema Villa, el presidente de Independiente Rivadavia reconoció que les interesa el regreso del arquero Ezequiel Centurión, actualmente en River y campeón de la Copa Argentina 2025, como una posibilidad concreta para reforzar el plantel. Daniel Vila cerró con una fuerte definición sobre el presente y el potencial del delantero: “Este año será jugador de selección”, afirmó, independientemente de si continúa en el fútbol argentino o emigra al exterior.

También recordó el contexto en el que fue incorporado en 2024 y sostuvo que, desde lo deportivo, “fue el mejor jugador del torneo pasado”, remarcando que su situación judicial quedó resuelta y que hoy tiene plena libertad para definir su futuro profesional.

