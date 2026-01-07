Emboscadas en la Circunvalación Oeste: motociclistas fueron atacados a golpes para robarles

Los hechos ocurrieron el sábado por la tarde a la altura de barrio Santa Rosa de Lima. Los delincuentes se ocultan entre las malezas y arrojan objetos contundentes para derribar a los conductores. Una mujer resultó herida.

Captura de un usuario circulando por Circunvalación Oeste de noche, entre autopista Santa Fe - Rosario y puente Carretero.

La Circunvalación Oeste de la ciudad de Santa Fe volvió a ser escenario de la inseguridad este sábado, con dos intentos de robo que encendieron las alarmas entre los usuarios frecuentes de esta arteria vital. Los ataques, registrados con pocos minutos de diferencia a la altura de barrio Santa Rosa de Lima, tuvieron como blanco principal a motociclistas.

El "modus operandi" denunciado por las víctimas se repite: los delincuentes salen sorpresivamente de la zona de malezas que bordea la traza y utilizan elementos contundentes —como piedras o palos— para golpear a los conductores e intentar que pierdan el equilibrio y caigan del vehículo .

Víctimas y heridos

Uno de los episodios tuvo como víctima a una mujer que viajaba sola, quien logró maniobrar para evitar el asalto. Sin embargo, en el segundo hecho, una pareja fue interceptada bajo la misma modalidad. En este caso, la mujer que iba como acompañante recibió un fuerte impacto que le provocó lesiones de consideración, por lo que debió ser asistida por los servicios de emergencia y trasladada para una mejor atención médica.

Tras los ataques, personal policial se hizo presente en el lugar para iniciar las actuaciones correspondientes, aunque no se informaron detenciones inmediatas vinculadas a estos hechos.

Un corredor clave bajo amenaza

La reiteración de estos episodios genera una profunda preocupación en los habitantes de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo, quienes utilizan diariamente este corredor para ingresar o salir de la capital provincial.

Vecinos y transportistas advierten que los ataques no se limitan a motocicletas, sino que también son frecuentes las agresiones contra camiones que transitan por el sector. El pedido de mayor patrullaje y el mantenimiento de las banquinas (desmalezamiento) vuelve a ponerse en el centro del debate ante una zona que se ha vuelto crítica para la seguridad vial y ciudadana.