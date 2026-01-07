"Nos sorprendieron para bien": Unión inició la pretemporada con un plantel en gran nivel físico

Los preparadores físicos de Unión, Augusto Madelón y David Gutiérrez, destacaron la respuesta del plantel en el inicio de la pretemporada y el cumplimiento del plan de receso.

Unión puso primera en la pretemporada 2026, el diagnóstico del cuerpo técnico fue contundente, el plantel rojiblanco regresó a las tareas el viernes 2 por la tarde y mostró un estado físico que superó las expectativas. “ La realidad es que nos hemos sorprendido para bien. Los chicos hicieron la tarea ”, afirmó Augusto Madelón.

La buena respuesta tuvo un trabajo previo detrás. Durante diciembre, el cuerpo técnico mantuvo un contacto permanente con los futbolistas para reforzar la importancia del plan físico enviado antes de las vacaciones, sabiendo que el calendario iba a exigir una preparación ajustada.

“Todo el plan que les mandamos para el receso pudimos comprobar que lo hicieron”, explicó Madelón. En ese sentido, remarcó el seguimiento constante: “Estuvimos todo diciembre hablando con ellos, explicándoles la importancia de ese período porque sabíamos que el inicio del torneo iba a ser bastante temprano”.

Intensidades más altas de lo previsto

El buen estado general permitió acelerar los tiempos apenas iniciado el trabajo formal. Según detallaron desde el área física, la planificación tuvo que ajustarse sobre la marcha por la rápida respuesta del plantel. “Pudimos empezar a trabajar en intensidades un poquito más altas de las que pensábamos, por el buen estado en el que llegaron los chicos”, señaló Madelón, dejando en claro que la base física facilitó el desarrollo de la pretemporada.

La planificación contempla nueve días de trabajo en Santa Fe, aprovechando las comodidades del predio y el conocimiento del lugar, para luego trasladarse a Uruguay. “Acá hacemos toda la parte analítica de inicio y ya vamos metiendo mucho contenido táctico”, explicó Madelón. Y agregó: “Después, en Uruguay, vamos a tener una semana de ritmo de juego con dos amistosos, miércoles y sábado”.

Continuidad y exigencia

Con el mismo cuerpo técnico y una base de plantel que se mantiene, la idea es profundizar lo realizado en el semestre anterior y dar un paso más. “La propuesta desde el primer día fue seguir creciendo”, afirmó Madelón. “Encontramos un plantel muy sano, muy permeable a las cargas de entrenamiento, y con el conocimiento que tuvimos estos seis meses decidimos seguir por esa línea”. Incluso, reconoció que habrá mayor exigencia: “En algunas cosas vamos a apretar un poquito más y los chicos vienen respondiendo muy bien”.

David Gutiérrez, también preparador físico de Unión, se refirió a cómo el fútbol actual obliga a cambiar viejas recetas, especialmente por la reducción de los tiempos de preparación. “Antes había mucho más tiempo; hoy todo es más corto y hay que adaptarse al calendario”, explicó. En ese marco, destacó la importancia de trabajar desde el inicio con situaciones reales de juego: “Al jugador le gusta más trabajar con pelota y hoy metodológicamente se trabaja así desde el comienzo”.

El balance general confirmó lo que el cuerpo técnico ya percibía al cierre de 2025. “Habíamos terminado muy bien y los chicos llegaron muy bien también”, sostuvo Gutiérrez, quien añadió: “Las evaluaciones nos mostraron que el plantel estaba muy bien en todo sentido”.

Comunicación y gestión del tiempo

Con un inicio de torneo más temprano de lo previsto y semanas de competencia intensa, la optimización del tiempo es determinante. “La clave está en la organización y en la buena comunicación”, remarcó Madelón. “Hablamos mucho con los jugadores, les explicamos por qué hacemos las cosas y cuáles son los objetivos”.

Además, valoró el aporte de la Secretaría Técnica en el día a día: “Nos facilita el manejo de la información y evita que se pierdan detalles importantes”. Unión ya transita su pretemporada con bases firmes. El compromiso del plantel, la planificación ajustada y las respuestas físicas iniciales le dan sustento a una frase que resume el momento: “Nos sorprendieron para bien”.