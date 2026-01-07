Uno Santa Fe | Unión | Unión

Claudio Corvalán, cada vez más solo en Unión y esperando una salida

El defensor Claudio Corvalán entrena apartado y esperando una salida decorosa en Unión. Lo quieren Quilmes y Godoy Cruz, pero lo económico frena todo

7 de enero 2026 · 15:53hs
Claudio Corvalán, cada vez más solo en Unión y esperando una salida

La práctica abierta de este miércoles en el predio Casa Unión dejó una imagen tan elocuente como reveladora. Claudio Corvalán miró el entrenamiento sentado sobre una pelota detrás de uno de los arcos y sin participar de la pretemporada junto al grupo. Una postal que refleja con crudeza su presente.

Mugre no será tenido en cuenta y, por ese motivo, permanece apartado de la pretemporada mientras se define su futuro. Se busca evitar que se lesione y ahí radica esta situación que lo tiene haciendo todo liviano. No se trata de una decisión circunstancial, sino de un escenario que marca un cambio de ciclo para el defensor, incluso con Leonardo Madelón, quien lo relegó sorpresivamente a un segundo plano.

Quilmes y Godoy Cruz quieren a un Corvalán, sin lugar en Unión

Por ahora, la salida no asoma como inminente. Rescindir el contrato, que vence en diciembre, no aparece como una alternativa cercana, por lo que Unión aguarda una resolución que evite tensiones y desgaste. En el medio, surgieron intereses: Quilmes mostró intenciones, aunque hoy no puede afrontar el salario del jugador. También hay sondeos de Godoy Cruz.

El contraste resulta llamativo. Corvalán, que supo ser bandera, voz de mando y pieza habitual en la defensa, atraviesa hoy un momento de aislamiento silencioso, esperando que el mercado destrabe una situación que parece tener un destino marcado.

El final del ciclo está claro. La incógnita, por estas horas, no es el qué, sino el cuándo. Mientras tanto, la imagen de Mugre mirando desde lejos resume mejor que cualquier palabra una historia que se apaga sin fecha definida.

