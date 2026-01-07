Colón abre el 2026 de visitante en la Liga Argentina ante Santa Paula

Desde las 21, Colón pisará el Víctor Comelli para medirse con Santa Paula (9-4), en un cruce exigente ante uno de los animadores de la Liga Argentina

Colón (3-9) pondrá primera en el calendario 2026 este miércoles, cuando dispute su primer compromiso del año por la Liga Argentina . Desde las 21, pisará el Víctor Comelli para medirse con Santa Paula (9-4), en un cruce exigente ante uno de los animadores del certamen.

El equipo conducido por Leandro Spies buscará hacerse fuerte fuera de casa y sumar para enderezar su andar en la competencia.

Del otro lado, el conjunto local presentará una novedad en su staff: será el estreno como asistente del santafesino Federico Spreafico, lo que añade un condimento especial a un duelo que promete intensidad y alto ritmo.

Para el rojinegro, el encuentro aparece como una prueba de carácter en el inicio del año, con la mira puesta en consolidar su funcionamiento colectivo y comenzar a recortar distancias en la tabla, en un torneo que no da tregua y exige regularidad fecha a fecha.