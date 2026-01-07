Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón abre el 2026 de visitante en la Liga Argentina ante Santa Paula

Desde las 21, Colón pisará el Víctor Comelli para medirse con Santa Paula (9-4), en un cruce exigente ante uno de los animadores de la Liga Argentina

Ovación

Por Ovación

7 de enero 2026 · 14:27hs
Colón (3-9) pondrá primera en el calendario 2026 este miércoles, cuando dispute su primer compromiso del año por la Liga Argentina. Desde las 21, pisará el Víctor Comelli para medirse con Santa Paula (9-4), en un cruce exigente ante uno de los animadores del certamen.

El equipo conducido por Leandro Spies buscará hacerse fuerte fuera de casa y sumar para enderezar su andar en la competencia.

Del otro lado, el conjunto local presentará una novedad en su staff: será el estreno como asistente del santafesino Federico Spreafico, lo que añade un condimento especial a un duelo que promete intensidad y alto ritmo.

Para el rojinegro, el encuentro aparece como una prueba de carácter en el inicio del año, con la mira puesta en consolidar su funcionamiento colectivo y comenzar a recortar distancias en la tabla, en un torneo que no da tregua y exige regularidad fecha a fecha.

Colón Liga Argentina Santa Paula
